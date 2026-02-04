Cele mai puternice erupții solare din ultimii ani

Laboratorul de Dinamică Solară al NASA a detectat în dimineața zilei de 1 februarie o erupție solară de clasă X, cea mai intensă categorie. La ora 23.37 UTC, Soarele a produs o explozie de clasă X8.1, una dintre cele mai puternice din octombrie 2024, plasând-o în top 20 al celor mai intense din ultimii 30 de ani. Alte două erupții majore de clasă X – X2.8 și X1.6 – au fost înregistrate în ziua următoare, la 00.36 UTC și, respectiv, 08.14 UTC.

Aceste fenomene au fost generate de un grup activ de pete solare cunoscut sub numele de RGN 4366, care se află acum pe traiectoria sa către Pământ.

„Dacă acest grup de pete continuă să evolueze, rămâne complex și erupe cu erupții solare puternice, ar putea exista șanse crescute de evenimente cu particule energetice și chiar posibile ejecții de masă coronală (CME) de urmărit”, avertizează Centrul de Predicție a Vremii Spațiale al NOAA.

Ce impact pot avea aceste fenomene asupra Pământului?

Ejecțiile de masă coronală (CME) sunt explozii masive de plasmă care pot avea efecte variate asupra planetei noastre. În timp ce ne pot oferi spectacole uimitoare de auroră boreală, ele pot, de asemenea, să perturbe sateliții, rețelele electrice sau sistemele de comunicații.

Cea mai mare parte a plasmei expulzate în urma acestor erupții să treacă aproape de Pământ în cursul zilei de joi, 4 februarie, iar fragmentele ar putea interacționa cu atmosfera terestră. Astfel, sunt posibile apariții spectaculoase ale aurorei boreale în regiunile apropiate de polul nord, conform prognozelor realizate de Centrul de Predicție Meteorologică Spațială al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA (NOAA).

Un ciclu solar în plină desfășurare

Soarele trece printr-un ciclu de activitate de aproximativ 11 ani. Deși acest ciclu actual se află în faza sa descendentă, activitatea intensă de zilele trecute demonstrează că fenomenele de mare amploare pot continua să aibă loc. În 2024, Soarele a oferit deja mai multe spectacole impresionante, iar până la începutul următorului ciclu, în jurul anului 2030, este posibil să asistăm la alte episoade de „vreme spațială” extremă, conform Scientific American.

„Meteorologii se așteaptă la o activitate mai interesantă”, susține Centrul de Predicție a Vremii Spațiale, subliniind că astfel de evenimente sunt monitorizate îndeaproape pentru a anticipa potențialele efecte asupra noastră.

Astfel, deși aceste fenomene pot genera riscuri pentru infrastructurile tehnologice, ele oferă și o oportunitate rară de a observa splendoarea aurorelor boreale pe cerul nopții.

Erupțiile solare reprezintă explozii uriașe în atmosfera Soarelui, care pot elibera cantități mari de energie, mai mult de 6 × 1025 J (Joule, unitatea de măsură SI, sistemul internațional de unități), a energiei.

