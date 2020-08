Cercetătorul Per Espen Stoknes, care realizează o serie de documentare despre mediu pentru BBC, a vorbit cu activista Greta Thurnberg chiar pe granița dintre Norvegia și Suedia.

“Cum eu, ca rezidentă la Stockholm, în Suedia, nu am permisiunea de a intra în Norvegia, ne-am întâlnit chiar la graniță”, a explicat activista de mediu într-o postare pe rețelele sociale.

Yesterday I got to interview @estoknes for an upcoming BBC documentary series.

But since corona travel restrictions still apply (coming from Stockholm Im not allowed inside Norway), we stayed on our respective sides of the border.

But hey, now Ive ALMOST been to Norway! pic.twitter.com/sNZhayR3NZ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 6, 2020

Greta și cercetătorul Stoknes au stat fiecare în țara sa, fiind despărțiți de o linie virtuală de demarcație între cele două state.

Pentru a respecta măsurile de distanțare, cei doi au folosit salutul cu piciorul și au stat la peste doi metri unul de celălalt.

Greta Thunberg este o activistă de mediu din Suedia care, la doar 16 ani, a reușit să pornească o adevărată mișcare la nivel internațional pe tema schimbării climatice.

Adolescenta a ținut, pe 23 septembrie, anul trecut, un discurs memorabil în cadrul summitul ONU, prin care a criticat atitudinea liderilor mondiali în ceea ce privește măsurile pentru pericolul pe care schimbarea climatică îl reprezintă.

Unii s-au declarat emoționați de cuvintele Gretei, în timp ce alții, precum președintele SUA, nu au văzut în aceasta decât un copil care nu știe despre ce vorbește.

Recomandări Pentru că nu acceptă să vorbească lângă el cu specialiști, președintele Iohannis a băgat părinții și profesorii în ceață, greșind total calculele pentru redeschiderea școlilor!

A devenit cunoscută în 2018, când a început demonstrațiile în fața Parlamentului suedez. În fiecare vineri, Greta lipsea de la școală pentru a protesta în fața clădirii Parlamentului și solicita autorităților să ia măsuri cu privire la schimbarea climatică.

În iulie, Greta Thunberg a primit premiul Gulbenkian pentru Umanitate, o distincţie portugheză, și un milion de euro, pentru că s-a remarcat prin acţiunile de combatere a schimbărilor climatice. Ea a transmis că suma “va fi folosită de Fundaţia Thunberg pentru proiecte de combatere a crizei climatice şi ecologice”.

Activista a fost desemnată personalitatea anului 2019 de revista Time

La mijlocul lunii mai, Thunberg a declarat că a avut simptome specifice COVID-19, dar nu a fost testată.







