Armata, serviciile de urgenţă şi voluntarii construiesc baraje minuţios planificate, pe baza lecţiilor învăţate la ultimele inundaţii mari, în 2013, transmite Euronews, potrivit news.ro.

Numeroşi locuitori din sate de la nord de Budapesta au făcut toate demersurile necesare. Unii dintre ei reuşesc să-şi păstreze umorul în pofida previziunilor.

„Începând din această seară, vom face de pază pe baraj în fiecare seară. Eu am pregătit deja şemineul, prietenii şi familia sunt invitaţi, vom prăji slănină”, se amuză Tamás Kreisz.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Autorităţii Apelor din Ungaria, calmul care încă mai domneşte în ţară este înşelător, iar faza cea mai importantă a revărsării a început în sectoarele de nord-vest ale fluviului.

„În ultimele două nopţi, am «prins», ca să folosim jargonul Autorităţii Apelor, mlaştini, scurgeri, apă curentă. În aceste cazuri rambleul este acoperit cu folie de aluminiu şi consolidat”, a anunţat într-o conferinţă de presă Gabriella Siklós.

