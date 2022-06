Citând cifre ale ONU, Murat Sahin, reprezentant UNICEF în Ucraina, a declarat că în fiecare zi sunt uciși în medie mai mult de doi copii și încă patru sunt răniți, „mai ales în atacuri cu arme explozive în zonele populate”.

Sahin a vorbit sâmbătă la Catedrala Sf. Sofia din Kiev, la un eveniment organizat de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, pentru Ziua Internațională a Copiilor Nevinovați Victime ale Agresiunii, marcată în fiecare an la 4 iunie.

It is the time of the year where grandparents connect with their grandchildren – spend their precious time and hard-earned pension- share family memories and traditions from generation to generation 100 days ago, these children had normal lives. They had hopes and dreams to chase pic.twitter.com/csLX6xwqdS