Parlamentul European a adoptat un nou mecanism pentru vize

Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului European, această legislație facilitează retragerea dreptului de călătorie fără viză pentru țările care prezintă riscuri de securitate sau încalcă drepturile omului.

Noua lege adaugă motive suplimentare pentru suspendarea regimului fără vize, inclusiv amenințări hibride, scheme de cetățenie pentru investitori și încălcări ale drepturilor omului. Conform sursei citate, aceste completări „aliniază motivele de suspendare la motivele de acordare a scutirii de viză și vizează crearea unui efect disuasiv”.

Flexibilitate sporită pentru țările din Uniunea Europeană

Legislația oferă Uniunii Europene mai multă flexibilitate în suspendarea libertății de a elibera vize pentru funcționarii publici din țările terțe.

Această măsură vizează descurajarea guvernelor care încalcă termenii acordurilor de exonerare de vize.

Praguri pentru reintroducerea vizelor

Reforma stabilește praguri clare pentru evaluarea situațiilor care pot duce la suspendarea regimului fără vize:

– 30% pentru creșteri „substanțiale” ale numărului de persoane care rămân fără permisiune sau ale infracțiunilor grave

Recomandări Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat. Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

– 20% pentru rata scăzută de recunoaștere a cererilor de azil Comisia Europeană va putea să se abată de la aceste praguri în cazuri justificate.

Procesul de aprobare a noului mecanism de vize în UE

Legislația a fost aprobată în plenul Parlamentului European cu 518 voturi pentru, 96 împotrivă și 24 abțineri. Aceasta urmează să fie adoptată formal de Consiliu și va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE.

Această reformă consolidează capacitatea UE de a răspunde rapid la amenințările de securitate și încălcările drepturilor omului. Ea permite Comisiei Europene să reintroducă temporar sau permanent obligația de viză pentru țările care nu respectă condițiile regimului fără vize.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE