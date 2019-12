De Florinela Iosip,

Primul caz de TBC a fost depistat în 21 octombrie 2019, iar al doilea în 4 noiembrie. Ambele au fost confirmate de Dispensarul de Pneumoftiziologie sector 5.

Este vorba de două studente din anul al IV-lea la Facultatea de Drept din cadrul Universității București, potrivit datelor DSP oferite la solicitarea Libertatea.



Tinerele au fost internate la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“, iar cei care au intrat în contact cu studentele, colegii de an și cadrele didactice, au fost supuși unor evaluări clinice și radiologice, de unde a rezultat că nu mai există persoane care să se fi infectat.

Universitatea București a fost amendată cu 30.000 de lei, pentru că n-a dispus efectuarea unei dezinfecții în 48 de ore, după aflarea celor două cazuri de TBC, ne-au explicat reprezentanții DSP.



La o zi după control, DSP a trimis o echipă care a făcut dezinfecția în clădirea Facultății de Drept.

Decanul Facultății: „Nu ne-a precizat până când trebuia efectuată dezinfecția”



Flavius Baias, decanul Facultății de Drept din cadrul Universității București

Flavius Baias, decanul Facultății de Drept a Universității din București, a explicat că n-a știut de existența celor două cazuri până nu i-a atras atenția un student la începutul lunii noiembrie.



„De îndată ce am aflat am sunat la „Marius Nasta” și am dispus controale la toți studenții și cadrele didactice care ar fi putut să aibă contact cu cele două studente.“



La câteva zile după efectuarea controalelor la Dispensarul TBC din sectorul 5, mama unei student a sesizat DSP, ne-a mai spus decanul.



Cei de la DSP ne-au sunat între 10 și 12 noiembrie. Au vorbit cu secretara și i-au spus că trebuie să facem dezinfecție, dar nu ne-a precizat că trebuie efectuată obligatoriu în 48 de ore, iar în caz contrar vom primi amendă.

Flavius Baias, decanul Facultății de Drept:

Studenții nu au de ce să fie îngrijorați



Întrebat dacă într-o astfel de situație s-au respectat toate procedurile legale și dacă atât studenții, cât și profesorii, sunt în siguranță, Dumitru Mihălțan,

șeful Clinicii Pneumologie III, de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a răspuns afirmativ.



Atât timp cât toți contacții au fost verificați de către Dispensarul TBC și s-a făcut dezinfecție, comunitatea academică de la Facultatea de Drept nu are de ce să-și facă griji. S-au respectat toate procedurile pentru siguranța lor sanitară în privința acestor cazuri cu TBC“

Dumitru Mihălțan, medic pneumolog:

