În ce condiții pot scăpa șoferii prinși cu pistolul lase că au depășit limita de viteză

Un proces-verbal emis pentru depășirea vitezei, bazat pe măsurătorile realizate cu pistolul laser TruCAM, poate fi contestat în instanță dacă polițistul nu prezintă un certificat de competență și un atestat de operator.

Conform unui articol publicat în Ziarul de Iași, mai mulți factori, precum condițiile meteorologice nefavorabile sau utilizarea incorectă a aparatului, pot influența precizia măsurătorii vitezei.

Polițiștii trebuie să dețină un certificat care să ateste că știu să folosească pistolul laser pentru viteză

Radu Drosescu, conferențiar la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), explică faptul că un agent de poliție care folosește pistolul laser trebuie să dețină un certificat de competență și un atestat de operator pentru a asigura măsurători precise.

„Dacă respectivul agent nu face dovada instruirii sau certificarea necesară, un șofer sancționat ar putea argumenta cu succes în instanță că o citire ridicată de la cinemometru a avut loc ca urmare a erorii ofițerului”, a explicat acesta, pentru sursa citată mai sus.

Cum funcționează pistolul laser TruCAM

Mulți șoferi susțin că acest dispozitiv măsoară viteza exact unde este vizibil spotul roșu. Cu toate acestea, fasciculul laser are forma unui con, iar spotul reprezintă doar un ghid vizual. La o distanță de 300 de metri, fasciculul poate avea un diametru de 60 cm.

Semnalul reflectat poate fi influențat de alte vehicule din apropiere sau din sens opus. Pentru rezultate optime, măsurătorile ar trebui realizate la distanțe între 30 și 150 de metri. La distanțe mai mari, claritatea imaginilor scade, ceea ce poate face ca procesul-verbal să devină discutabil.

Cum se măsoară corect viteza șoferilor cu pistolul laser

Pentru o măsurare precisă, pistolul laser trebuie ținut nemișcat timp de 3-5 secunde pe zonele cu cel mai bun retur al fasciculului, cum ar fi plăcuțele de înmatriculare sau farurile.

„Greșită este țintirea parbrizului care, datorită înclinării, va reflecta fasciculul sub un unghi, iar distanța măsurată, respectiv viteza calculată vor fi diferite mai mult sau mai puțin de cea reală. Un proces-verbal de amendă emis în acest caz poate fi contestat sub aspect al unghiului de divergență și a neclarității fotografiei”, a mai precizat conferențiarul.

Condițiile meteorologice, precum ploaia sau ninsoarea, pot influența măsurătoarea. Fasciculul laser poate fi deviat de picături de apă sau cristale de gheață, ceea ce duce la afișarea unor valori eronate ale vitezei.

Ce se întâmplă când pistolul laser este folosit de polițiști din mașină

Un alt aspect problematic este utilizarea pistolului laser din interiorul mașinii de poliție, prin parbriz.

Deși aparatul poate funcționa astfel, precizia măsurătorilor scade. Parbrizul, fiind compus din mai multe straturi de sticlă și folie, poate influența fasciculul laser, iar acest lucru, combinat cu interferențele electromagnetice din vehicul, afectează rezultatele obținute. Producătorii recomandă folosirea dispozitivului dintr-un punct fix, pe marginea drumului, cu un unghi de înclinare de maxim 10 grade.

Alți factori externi, precum radiațiile infraroșii din mediul înconjurător, pot influența măsurătorile. De exemplu, liniile de înaltă tensiune, lămpile stradale sau razele soarelui pot provoca deviații ale semnalului, afectând precizia.

