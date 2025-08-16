Erin a înregistrat o creștere remarcabilă a intensității, trecând de la categoria 1, cu vânturi de 120 km/h, la categoria 5, cu vânturi de aproape 260 km/h, în doar 24 de ore. Această evoluție îl plasează printre uraganele cu cea mai rapidă intensificare din istoria Atlanticului, conform CNN.

Creșterea temperaturilor oceanice și atmosferice, cauzată de poluarea cu combustibili fosili, favorizează intensificarea rapidă a uraganelor. Erin este un exemplu al extremelor climatice tot mai frecvente.

Totodată, este al 11-lea uragan de categoria 5 înregistrat în Atlantic din 2016. Mai mult, conform sursei citate, este neobișnuit ca o furtună de această intensitate să se formeze atât de devreme în sezon, mai ales în afara Golfului Mexic.

Mai multe porturi au fost închise

Se preconizează că uraganul nu va lovi direct uscatul, trecând la nord de Puerto Rico, apoi îndreptându-se spre nord-nord-est, în largul Atlanticului, între Coasta de Est și Bermuda, săptămâna viitoare. În acest timp, dimensiunea furtunii ar putea să se dubleze sau chiar să se tripleze.

Centrul Național pentru Uragane avertizează că furtuna va genera valuri periculoase și curenți puternici de-a lungul plajelor din Bahamas, pe o mare parte a coastei de est a SUA și în zona Atlanticului din Canada săptămâna viitoare.

Furtuna trece în acest weekend la nord de Insulele Leeward, Insulele Virgine și Puerto Rico, în timp ce se îndreaptă treptat spre nord. Este puțin probabil să lovească direct vreuna dintre insulele din nord-estul Caraibelor, deși în unele dintre aceste zone au fost emise avertizări privind potențiale pericole.

În anticiparea uraganului, porturile St. Thomas și St. John din Insulele Virgine Americane, precum și șase porturi din Puerto Rico, au fost închise pentru toate navele, cu excepția celor autorizate special.

Ce este un uragan de categoria 5

Uraganele sunt clasificate de specialiști în de la 1 la 5 pe scara Saffir-Simpson, în funcție de puterea furtunii.

Cele mai puternice sunt cele de categoria 5 care generează viteze ale vântului de peste 252 de kilometri la oră, ploi torențiale şi creşteri catastrofale ale nivelului apelor, putând provoca în regiunile costiere inundaţii similare unor tsunami.

