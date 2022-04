Alarma a fost dată sâmbătă noaptea în jurul orei 02:30 pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei.

„Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele acustice și luminoase pentru a opri conducătorul auto. Deoarece șoferul nu s-a conformat și a accelerat, au plecat în urmărirea acestuia”, a transmis, duminică, Poliția Capitalei.

Pentru a-l prinde pe șofer, agenții au cerut ajutor prin stație, fiind suplimentate echipajele care se aflau pe teren. După o cursă de mai mai mulți kilometri cu poliția pe urme, șoferul s-a oprit abia în localitatea Măgurele din Ilfov.

„În timpul urmăririi autovehiculului în cauză, un polițist din cadrul Secției 19, a utilizat armamentul din dotare, după somațiile legale, trăgând mai multe focuri de avertisment și ulterior asupra pneurilor, reușind astfel blocarea autoturismului în județul Ilfov”, a mai transmis Poliția Capitalei.

În autoturism, alături de conducătorul auto se mai aflau alți trei ocupanți cu vârstele cuprinse între 21 și 26 de ani, aceștia fiind duși la audieri la Secția 24 de poliție.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv. A fost condus la INML, unde au fost prelevate probe biologice. În urma verificărilor, agenții au mai descoperit și că șoferul autoturismului are suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

Cercetările sunt continuate de Secția 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui autovehicul fără a deține permis de conducere.

