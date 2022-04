„Următoarea mare bătălie din Ucraina va arăta foarte diferit”. Trei experți explică de ce

Luptele ar putea arăta substanțial diferit de bătălia pentru capitala Ucrainei, în care forțele rusești au fost respinse din zonele din jurul Kievului, lăsând în urma lor tancuri în flăcări și case de la periferie bombardate, susține ziarul american.

După ce s-au retras din zonele din jurul Kievului, forțele rusești se repoziționează pentru o nouă ofensivă în regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Acolo vor opera pe un teritoriu familiar, având în vedere invazia Rusiei din 2014, și cu linii de aprovizionare mai scurte, spun analiștii, contactați de ziarul american. De asemenea, rușii se vor putea baza pe o rețea vastă de trenuri pentru a-și realimenta armata – pentru ei nu exista o astfel de rețea feroviară la nord de Kiev.

Liderii Ucrainei spun că se pregătesc și ei pentru o confruntare de amploare. Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, i-a îndemnat săptămâna trecută pe liderii NATO să trimită întăriri. Armele occidentale au intrat în Ucraina în ultimele zile, dar Kuleba a spus că este nevoie de mai multe, și rapid. Bătălia pentru estul Ucrainei „vă va aminti de al doilea război mondial”, a avertizat el.

Centrul de greutate pare să fie în apropierea orașului estic Izium, pe care unitățile rusești l-au cucerit săptămâna trecută, în timp ce încearcă să se conecteze cu alte forțe din regiunea Donbas, partea de sud-est a Ucrainei. Rușii încearcă, de asemenea, să consolideze un coridor terestru între Donbas și peninsula Crimeea, la Marea Neagră, pe care Rusia a invadat-o și anexat-o în 2014.

Există și alte semne că cele două armate se pregătesc pentru o luptă mare. Imagini din satelit publicate recent au arătat un convoi rusesc format din sute de vehicule care se deplasează spre sud prin orașul ucrainean Velykyi Burluk, la est de Harkov și la nord de Izium, potrivit Maxar Technologies, o companie de tehnologie spațială cu sediul în Westminster, Colorado, Statele Unite, specializată în producția de comunicații, observarea Pământului, radar și deservire pe orbită sateliți, care a publicat imaginile duminică.

„Va fi o bătălie la scară largă, cu sute de tancuri și vehicule de luptă – va fi extrem de brutală”, a declarat Franz-Stefan Gady, cercetător la Institutul Internațional pentru Studii Strategice din Londra. „Amploarea operațiunilor militare va fi substanțial diferită de tot ceea ce regiunea a mai văzut până acum”.

„Rusia operează pe un teren care îi este foarte familiar”, a declarat Keir Giles de la Conflict Studies Research Center din Marea Britanie. Forțele Moscovei „vor fi învățat din greșelile sale din primele zile ale campaniei împotriva Ucrainei”, a adăugat el.

Rușii au avantajul căilor ferate

Există, de asemenea, avantajul suplimentar pentru Rusia al căilor ferate din est, a spus dl Giles, explicând că rețelele de acolo sunt dense și traversează teritorii aflate deja sub controlul Rusiei.

Totuși, cu toate avantajele presupuse ale Rusiei în est, unii analiști se îndoiesc că armata va fi mai eficientă în estul Ucrainei decât a fost la nord de Kiev. Forțele rusești care au atacat capitala ucraineană au fost atât de grav rănite încât multe dintre unități sunt prea epuizate pentru a începe din nou lupta, potrivit oficialilor și analiștilor occidentali. Aceștia mai spun că multe unități rusești par să sufere de un moral scăzut, unii soldați refuzând să lupte.

„În mod normal, o armată serioasă ar avea nevoie de luni de zile pentru a se reconstrui, dar rușii par să se arunce în această luptă”, a declarat Frederick W. Kagan, directorul proiectului Critical Threats de la American Enterprise Institute, care a încheiat un parteneriat cu Institute for the Study of War pentru a urmări războiul din Ucraina. „Forțele pe care le desfășoară sunt grav lovite, iar moralul lor pare să fie scăzut”.

Acesta a spus că, în est, forțele rusești ar putea întâmpina aceleași probleme de mobilitate pe care le-au avut în invazia din nordul Ucrainei. Forțele rusești au fost în mare parte limitate la drumurile din țară, deoarece nu au fost capabile să traverseze terenul. Acest lucru a făcut ca vehiculele blindate și camioanele rusești să fie vulnerabile la atacurile forțelor ucrainene, care – folosind rachete antitanc furnizate de Occident – au distrus sute de vehicule rusești.

Pentru ruși, este probabil ca problemele de transport să se înrăutățească. Ploile de primăvară vor transforma o mare parte din teren în noroi, îngreunând și mai mult mobilitatea, crede expertul.

Kagan a remarcat că forțele rusești sunt „remarcabil de legate de drumuri, ceea ce ar putea de fapt să facă estul mai dificil, deoarece rețeaua rutieră este mult mai rea decât cea din jurul Kievului”.

Ambele armate se confruntă cu provocări abrupte.

„Rușii au multă greutate de pus la bătaie, dar au o mulțime de probleme”, afirmă expertul american. „Ucrainenii au un moral ridicat, o motivație ridicată. Și multă determinare. Dar sunt depășiți numeric și nu au infrastructura unui stat militarizat care să îi susțină. În opinia mea, este o situație de tip „tragere la sorți”.

