Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei, spune Nicușor Dan

Combaterea influenței Rusiei va fi o prioritate pentru următorul director al SRI

Președintele României, Nicușor Dan, a abordat problema influenței rusești și a dezinformării în cadrul Conferinței „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” de la Timișoara. Potrivit Agerpres, președintele a subliniat importanța combaterii acestor amenințări și a discutat despre reglementarea rețelelor sociale.

Întrebat despre prioritățile viitorului director civil al SRI, președintele a asigurat că lupta împotriva influenței rusești va fi în prim-plan.

„Era o mare prioritate încă dinainte de alegerile din noiembrie, este cu atât mai mult o prioritate după alegerile din noiembrie, însă, așa cum am spus, a fost un șoc tehnologic pentru care nu au fost pregătiți. Deci e o chestiune e foarte serioasă”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Președintele a subliniat gravitatea situației, menționând că încrederea în Vladimir Putin de 10-15% în sondaje reprezintă o problemă serioasă de securitate națională.

Ce spune președintele Nicușor Dan despre creșterea extremismului în România

Nicușor Dan a identificat două cauze principale pentru creșterea extremismului în țară. Prima este neîncrederea populației în clasa politică și administrația din România. A doua cauză, conform președintelui, este influența rusă, care a început să se manifeste după 2014.

Președintele a explicat că influența rusă exploatează frustrările reale ale oamenilor, canalizându-le într-o direcție populistă și extremistă. El a subliniat și sofisticarea tehnologică a metodelor de dezinformare folosite.

Cum ar putea fi reglementate rețelele sociale pentru combaterea extremismului din România

Referitor la rolul rețelelor sociale în răspândirea dezinformării, Nicușor Dan a afirmat că acestea nu pot fi eliminate, dar trebuie reglementate pentru a proteja echilibrul democratic. El a dat exemplul TikTok și modul în care platforma a fost folosită în campania lui Călin Georgescu.

„Am avut mult timp suspiciunea că TikTok a ajutat în momentul Călin Georgescu, de fapt ce spus TikTok, și înclin să cred, este că în campania Călin Georgescu, cine a făcut campania cunoștea foarte bine modul în care funcționau algoritmii”, a explicat președintele.

Nicușor Dan susține ideea ca orice entitate care se expune online pe teritoriul României să aibă o identitate verificabilă, fie persoană fizică sau juridică. Această măsură ar putea ajuta la combaterea anonimității care facilitează răspândirea dezinformării.

Președintele a menționat că dezbaterea privind reglementarea rețelelor sociale va continua în perioada următoare, subliniind necesitatea unui echilibru între libertatea de exprimare și protejarea democrației.

Cum se schimbă directorul SRI, conform legilor din România

Schimbarea șefului Serviciului Român de Informații (SRI) în România se face prin numirea realizată de președintele României, după o consultare cu partidele politice. Propunerea este făcută de președinte, iar numirea trebuie aprobată de Parlament. Procesul presupune:

Președintele face o propunere de numire a unui director SRI, bazată pe o analiză și consultare prealabilă.

Propunerea este discutată cu partidele parlamentare.

Nominalizarea este transmisă Parlamentului pentru aprobare.

Parlamentul are rolul de a aproba sau respinge propunerea.

Numirea oficială a noului director al SRI se face după votul de aprobare în Parlament.

Nicușor Dan ar trebuie să aibă în vedere mai multe criterii pentru numirea noului șef al SRI. Funcția de director al SRI este una dintre cele mai importante poziții din statului român și are un impact direct asupra siguranței naționale.

