Ursul negru, care se afla probabil în căutare de hrană, a reușit să pătrundă în mașina staționată într-o parcare, dar a rămas blocat atunci când portiera s-a închis în spatele său.

Nervos, masivul animal prins în „capcană” a distrus complet interiorul mașinii, până la sosirea salvatorilor.

You never know what a call may bring…🐻🐾



Washoe County Sheriffs Office Incline patrol responded to a residence, that’s where they learned that the owners had discovered a bear stuck inside their vehicle. pic.twitter.com/YJnbvJtKaI