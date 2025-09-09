„Ursul nostru, Okan, a fost adus la spital cu dureri de stomac și disconfort abdominal. Medicul veterinar de la Centrul de reabilitare Çekmeköy a observat imediat sensibilitate în zona stomacului lui Okan”, a spus pentru CNN Turk Burak Memişoğlu, președintele consiliului de administrație al Complexului Natură și Viață din Istanbul, relatează CNN.

A three-year-old bear named Okan was taken to hospital for treatment after falling ill from eating an excessive amount of fruit at Istanbul zoo pic.twitter.com/5wlWesii3q — TRT World (@trtworld) September 2, 2025

Okan, care a mâncat prea multe fructe, a fost supus unei tomografii computerizate pentru a exclude eventualele anomalii. Rezultatele au fost normale, iar hemoleucograma nu a indicat nicio problemă.

„Acum se simte bine, este foarte blând și fericit și în curând va intra în piscină pentru a se răcori”, a adăugat Memişoğlu.

Vizitatorii parcului natural îl recunosc din știri și se bucură să-l vadă jucându-se. Nu este prima dată când Okan întâmpină astfel de probleme. Acum trei ani, a avut nevoie de același tip de tratament după ce a mâncat prea multe fructe. Tot atunci a primit numele său turcesc popular.

„Acum trei ani, când noul nostru angajat s-a dus la spital și nu știa numele ursului nostru, a spus repede: «I-am dat numele meu, se numește Okan», iar numele ursului nostru a fost înregistrat ca Okan”, a declarat Memişoğlu pentru CNN Turk.

Angajații centrului pentru animale sălbatice îl monitorizează în continuare pe Okan și îi ajustează dieta pentru a preveni alte probleme digestive.

