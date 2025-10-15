„Trebuie să vedem eforturi privind statul de drept, reforme electorale și libertatea presei”, precum și „o mai bună aliniere la diplomația noastră, inclusiv sancțiuni împotriva Rusiei”, a declarat von der Leyen într-o conferință de presă comună cu Vucici.

Candidată pentru aderarea la UE din 2012, Serbia a evitat să impună sancțiuni Rusiei din cauza invaziei din Ucraina. Ba dimpotrivă, după cum se laudă Ministerul Apărării de la Moscova, a oferit ajutor regiunii ruse Kursk.

„Aderarea la Uniunea Europeană este un angajament strategic și prioritatea politicii noastre externe”, a răspuns Vucici, care alege să acționeze pe o linie diplomatică subțire între UE și legături cu statele autoritare, precum Rusia și China, cea din urmă preluând în special controlul asupra unor mine de extracție din Serbia.

Aleksandar Vucici, în conferința de presă cu Ursula von der Leyen Foto: Profimedia

Reformele necesare „necesită răbdare, anduranță și trebuie să includă întreaga societate, precum și întregul spectru politic, dar merită efortul, pentru că vă aduc mai aproape de obiectiv și, de asemenea, pun bazele unei societăți mai stabile și pașnice”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

Această observație vine în condițiile în care Serbia este zdruncinată de aproape un an de o amplă mișcare de contestare împotriva corupției administrației Vucici.

Într-un moment în care sectorul petrolier din Serbia este puternic afectat de sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva Rusiei, iar contractul de gaze între Belgrad și Moscova expiră la sfârșitul anului, Ursula von der Leyen a subliniat, de asemenea, solidaritatea de care poate da dovadă UE față de statul balcanic.

„Să luăm criza energetică din 2022, declanșată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. A avut un impact devastator asupra întregului nostru continent, dar am înfruntat-o împreună. UE a extins aceleași măsuri de solidaritate atât partenerilor noștri din Balcanii de Vest, cât și propriilor noastre state membre. Asta înseamnă să fii un partener de încredere”, a notat șefa Comisiei Europene.

