Lupte de stradă în Novi Sad

Conflictul a escaladat rapid, ambele grupuri aruncând cu torțe și alte obiecte. Polițiștii au fost depășiți numeric, așa cum a confirmat și ministrul de interne, Ivica Dačić, care deține și funcția de vicepremier în guvernul condus de premierul Đuro Macut, care a fost instalat în aprilie 2025, potrivit publicației Blic, parte a Ringier Media International.

Confruntările violente vin după o noapte tensionată în care persoane mascate au atacat cu proiectile și artificii manifestanții anticorupție.

Valul de proteste

Prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad în noiembrie anul trecut a declanșat un val de proteste în întreaga Serbie. Manifestanții condamnă corupția instituțională și exercită presiune asupra președintelui de dreapta Aleksandar Vucic.

Miercuri au avut loc proteste simultane în toată țara, majoritatea în fața sediilor locale ale Partidului Progresist Sârb al lui Vucic.

În capitala Belgrad, impresionante forțe de ordine au fost plasate în fața parlamentului, unde susținătorii ambelor tabere și-au aruncat insulte și obiecte.

Violențe și acuzații

Marți seara, grupuri mari de bărbați mascați, unii înarmați cu bâte, s-au confruntat cu demonstranții anticorupție în fața birourilor partidului lui Vucic din orașul Vrbas.

Imagini distribuite pe rețelele sociale și de posturile locale au arătat pietre și sticle aruncate.

Opoziția politică a Serbiei a acuzat poliția că a făcut prea puțin pentru a opri violențele. Ofițerii au negat acuzația, afirmând că 16 polițiști au fost răniți încercând să mențină pacea.

Cereri pentru alegeri anticipate în Serbia

Tragedia de la gara din Novi Sad, soldată cu 16 victime, a fost în mare parte atribuită corupției. Timp de aproape nouă luni, manifestații ample – unele atrăgând sute de mii de oameni în stradă – au cerut o anchetă transparentă și organizarea de alegeri anticipate.

Vucic rămâne sfidător și a respins în mod repetat apelurile pentru alegeri anticipate, susținând că protestele fac parte dintr-un complot străin pentru răsturnarea guvernului său.

Protestele, care au rămas în mare parte pașnice, au dus la demisia prim-ministrului țării și la căderea ministerului său. Conform AFP, Vucic rămâne la putere în fruntea unui guvern remaniat, în ciuda presiunilor crescânde din partea manifestanților.

