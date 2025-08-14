Lupte de stradă în Novi Sad

Conflictul a escaladat rapid, ambele grupuri aruncând cu torțe și alte obiecte. Polițiștii au fost depășiți numeric, așa cum a confirmat și ministrul de interne, Ivica Dačić, care deține și funcția de vicepremier în guvernul condus de premierul Đuro Macut, care a fost instalat în aprilie 2025, potrivit publicației Blic, parte a Ringier Media International.

Confruntările violente vin după o noapte tensionată în care persoane mascate au atacat cu proiectile și artificii manifestanții anticorupție.

Valul de proteste

Prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad în noiembrie anul trecut a declanșat un val de proteste în întreaga Serbie. Manifestanții condamnă corupția instituțională și exercită presiune asupra președintelui de dreapta Aleksandar Vucic.

Miercuri au avut loc proteste simultane în toată țara, majoritatea în fața sediilor locale ale Partidului Progresist Sârb al lui Vucic.

În capitala Belgrad, impresionante forțe de ordine au fost plasate în fața parlamentului, unde susținătorii ambelor tabere și-au aruncat insulte și obiecte.

Violențe și acuzații

Marți seara, grupuri mari de bărbați mascați, unii înarmați cu bâte, s-au confruntat cu demonstranții anticorupție în fața birourilor partidului lui Vucic din orașul Vrbas.

Recomandări
Recomandări
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Imagini distribuite pe rețelele sociale și de posturile locale au arătat pietre și sticle aruncate.

Opoziția politică a Serbiei a acuzat poliția că a făcut prea puțin pentru a opri violențele. Ofițerii au negat acuzația, afirmând că 16 polițiști au fost răniți încercând să mențină pacea.

Cereri pentru alegeri anticipate în Serbia

Tragedia de la gara din Novi Sad, soldată cu 16 victime, a fost în mare parte atribuită corupției. Timp de aproape nouă luni, manifestații ample – unele atrăgând sute de mii de oameni în stradă – au cerut o anchetă transparentă și organizarea de alegeri anticipate.

Vucic rămâne sfidător și a respins în mod repetat apelurile pentru alegeri anticipate, susținând că protestele fac parte dintr-un complot străin pentru răsturnarea guvernului său.

Protestele, care au rămas în mare parte pașnice, au dus la demisia prim-ministrului țării și la căderea ministerului său. Conform AFP, Vucic rămâne la putere în fruntea unui guvern remaniat, în ciuda presiunilor crescânde din partea manifestanților.

De ce Sfânta Maria se sărbătorește de două ori
Știri România 10:41
De ce Sfânta Maria se sărbătorește de două ori
ANM a emis cod galben de caniculă pentru joi și vineri. Arșița se extinde, jumătate de țară este vizată
Știri România 10:41
ANM a emis cod galben de caniculă pentru joi și vineri. Arșița se extinde, jumătate de țară este vizată
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Stiri Mondene 10:30
Camerele video au surprins momente intime între Ella și Teo la Insula iubirii 2025. Ispita a sărutat-o pe gât și pe frunte
Cum arată ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2025 în prezent. Andreea Aurică este aproape de nerecunoscut: S-a tuns scurt și nu mai e blondă
Stiri Mondene 10:26
Cum arată ispita Andrușca de la Insula Iubirii 2025 în prezent. Andreea Aurică este aproape de nerecunoscut: S-a tuns scurt și nu mai e blondă
Ilie Bolojan avertizează că ar putea demisiona dacă pachetul doi nu e adoptat. A mai făcut o astfel de declarație înainte de primul pachet
Politică 09:55
Ilie Bolojan avertizează că ar putea demisiona dacă pachetul doi nu e adoptat. A mai făcut o astfel de declarație înainte de primul pachet
Imagini rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Cum arăta brunetă și cu părul ondulat
Politică 09:20
Imagini rare cu Viorica Dăncilă în tinerețe, înainte să intre în politică. Cum arăta brunetă și cu părul ondulat
