“Testul COVID-19 este pozitiv, dar Usain nu resimte niciun simptom”, a scris Ricky Simms, agentul lui Bolt, într-un e-mail trimis postului american de televiziune.

Luni, fostul atlet a anunţat pe Instagram că a intrat în carantină în aşteptarea rezultatului testului pentru COVID-19 efectuat sâmbăta trecută.

“M-am trezit ca toată lumea, m-am uitat pe reţelele de socializare unde se spunea că am COVID-19. Am făcut un test sâmbătă pentru a părăsi Jamaica, întrucât am nişte treburi de rezolvat. Încerc să fiu responsabil. Deci voi rămâne aici, în siguranţă. În plus, eu nu prezint niciun simptom”, a declarat Bolt.

“Voi sta în carantină în aşteptarea confirmării pentru a vedea care este protocolul stabilit de Ministerul Sănătăţii. Voi contacta prietenii care au fost în contact cu mine, ca să-i avertizez şi să fie calmi”, a adăugat Bolt.

Conform publicaţiei Jamaica Gleaner, cel mai titrat atlet din istoria Jocurilor Olimpice în proba de sprint, cu opt medalii olimpice de aur, a fost prezent vineri la o petrecere prilejuită de împlinirea vârstei de 34 de ani, la care au luat parte mai multe celebrităţi, între care fotbaliştii Raheem Sterling (Manchester City) şi Leon Bailey (Bayer Leverkusen).

O bucureșteancă s-a rănit la cap într-un obiect ascuțit dintr-o mașină Uber. Instanța a decis că e vina ei și că tot ea trebuie să plătească 4.000 de euro!

Mai multe fotografii şi imagini de la această petrecere au devenit virale pe reţelele de socializare, participanţii fără mască putând fi văzuţi dansând fără să păstreze distanţa socială.

Prim-ministrul jamaican a indicat că petrecerea în cauză va face obiectul unei anchete a poliţiei, pentru infracţiune potenţială la protocoalele sanitare.

Jamaica cunoaşte o puternică creştere a cazurilor de coronavirus în ultimele săptămâni, cu un total de 1.529 şi 16 persoane decedate.

