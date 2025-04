Conflict intern în USR

În cadrul Comitetului Politic, susţinerea pentru Nicuşor Dan a fost de 75%, cu 22% împotrivă şi restul abţineri. Conform statutului partidului, Secretarul General trebuie să implementeze această decizie.

„Voința politică exprimată astăzi este clară: în fața riscului real ca România să ajungă să aleagă între doi candidați antieuropeni în turul doi – Victor Ponta și George Simion – USR a ales să facă ceea ce e corect pentru țară, nu ce este mai ușor pentru partid. Am pus orgoliile noastre deoparte și am luat decizia să îl susținem pe Nicușor Dan. Din respect pentru cetățeni, trebuie să spunem adevărul: Elena Lasconi nu mai are o cale să intre în turul doi”, a declarat Dominic Fritz, prim-vicepreședinte al USR.

„E un moment complicat, dar adevărul nu trebuie ascuns: România are nevoie de o opțiune proeuropeană credibilă în turul al doilea. România este mai importantă decât orice orgoliu personal sau de partid. USR face un gest de maturitate politică. Am ales să susținem cel mai bine plasat candidat proeuropean. Nu vrem să alegem din nou, ca în anul 2000, între două rele. Nici măcar nu am mai ști care e răul cel mai mic dintre Ponta și Simion. Atunci, forțele reformiste nu au reușit să se înțeleagă asupra unui candidat și au pus românii în fața unei alegeri infernale: Iliescu sau Vadim. Au urmat decenii de corupție. Nu vreau să ajungem în acel punct. Gestul de azi e unul de maturitate politică”, a spus Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR.

Elena Lasconi, prezentă la şedinţă, nu şi-a exprimat votul, considerând decizia nestatutară. Înainte de şedinţă, ea a declarat că este „informală” şi că o „gaşcă din USR” încearcă să o elimine.

„Vorbim despre o epurare politică în sensul strict: o persoană validată democratic este eliminată, fără explicaţii, fără o procedură legală, în numele unei aşa-zise »«discipline de partid»” a afirmat Lasconi.

Decizie controversată

Miercuri, USR a decis să susţină un candidat independent la alegerile prezidenţiale, cu doar două voturi împotrivă. Liderii USR consideră că Nicuşor Dan este singurul candidat proeuropean cu şanse să ajungă în turul doi.

Elena Lasconi a declarat că nu se retrage din cursa prezidenţială. Ea a cerut colegilor să dezvăluie „cât este darul şi cine îl dă pentru susţinerea lui Nicuşor Dan” şi s-a întrebat de ce independentul are nevoie acum de susţinerea unui partid.

