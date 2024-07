Această discotecă a fost ideea directorului André Thierig, care spune că „noul club oferă angajaților o oportunitate extraordinară de a petrece chiar la locul lor de muncă”.

Într-un videoclip pe care Thierig l-a distribuit pe Linkedin pot fi văzute raze laser colorate, un DJ, oameni care dansează și un tunel iluminat.

„Hamsterul este viu!”, a anunțat Thierig cu mândrie și a întrebat comunitatea: „Știți o uzină care are propriul club?”.

Discoteca este împlinirea unui vis al lui Elon Musk, proprietarul Tesla. În 2020, magnatul a scris, pe Twitter, că Tesla ar trebui să aibă un club de rave sub Gigafabrik din Berlin.

Ideea sa de a crea un „rave cave” cu un sistem de sunet și difuzoare de bas uriașe a fost susținută de peste 90% din cei peste 770.000 de utilizatori care au participat la un sondaj pe Twitter.

Tesla should have a mega rave cave under the Berlin Gigafatory