Această instituție este regândită ca fiind una publică de interes național și nu ca autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub control, așa cum fost propusă inițial de inițiatori, conform amendamentelor depuse de senatorul PNL Iulia Scântei.

Sediul alocat funcţionării instituției va fi Palatul Elisabeta care rămâne în proprietatea privată a statului român, în administrarea RAAPPS. De asemenea, directorul va fi numit de plenul Senatului, iar denumirea sa va fi Institutul pentru Promovarea Valorilor Naţionale „Regele Mihai I”, relatează Agerpres.

„În principal, faţă de forma adoptată în mod tacit la Cameră, această instituţie este regândită ca o instituţie publică de interes naţional şi nu ca autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică sub control parlamentar, cum a fost propusă de iniţiatori. Sub aspectul regimului juridic al sediului care este alocat acestui institut, respectiv Palatul Elisabeta, acesta rămâne proprietatea privată a statului român în administrarea RAAPPS. Nu este alocat noii instituţii decât cu titlu gratuit pentru desfăşurarea activităţii noului institut. Deci proprietatea şi dreptul de administrare rămân cum au fost reglementate până în prezent, ele fiind asigurate pentru realizarea scopului. De asemenea, o altă modificare substanţială are în vedere modalitatea de desemnare a directorului institutului, care, ca funcţionalitate, este în coordonarea Senatului. În această formă de institut naţional cu personalitate juridică, plenul Senatului este cel competent să numească directorul institutului, care va colabora pentru realizarea proiectelor şi programelor institutului cu un consiliu de onoare desemnat potrivit principiilor enunţate în amendamente”, a precizat Iulia Scântei.