„Populaţia eligibilă, dacă se vaccinează, nu ar trebui să mai vorbim de valul patru şi ştiu că se discută foarte mult în spaţiul public în acest moment despre valul patru. Repet: nu avem niciun motiv să avem un val patru în România puternic. S-ar putea să avem un val patru, pentru că gripa vine în fiecare an, aşa s-ar putea să avem şi aici, dar nu ar trebui să avem un val patru semnificativ, cu efecte semnificative, pentru că avem vaccin în România şi dacă ne vaccinăm, nu avem acest val patru”, a afirmat Florin Cîţu la Palatul Victoria, în cadrul unei şedinţe pe tema beneficiilor vaccinării copiilor.



Vaccinarea, soluția simplă, crede premierul



El a adus în atenţie riscul răspândirii rapide a variantei Delta, varianta indiană a virusului SARS-CoV-2, pornind de la anunţul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pe acest subiect.



„Deci ăsta este un risc pe care-l ştim cu toţii, este deocamdată cea mai agresivă şi cele mai vulnerabile sunt persoanele nevaccinate, acolo este vulnerabilitatea, şi, bineînţeles, comunităţile unde rata de vaccinare este mică. Deci, dacă ne vaccinăm într-un număr cât mai mare, ar trebui să nu avem un val patru cu probleme, soluţia este simplă din punctul meu de vedere”, a declarat Cîţu.



Premierul a subliniat faptul că persoanele care aleg să se vaccineze fac acest demers pentru siguranţa lor şi a familiilor lor.



„Dacă alegeţi să vă vaccinaţi acum (…), vă vaccinaţi pentru dumneavoastră şi pentru siguranţa familiei dumneavoastră. Am spus acest lucru de fiecare dată: nu facem această campanie de vaccinare…. nu este vorba nici despre mine, nici despre domnul Gheorghiţă, nici despre domnul ministru Cîmpeanu sau alţi membri ai Guvernului, nici despre domnul secretar de stat Baciu, e vorba despre noi toţi, despre siguranţa familiei, despre o societate sănătoasă. Deci facem acest lucru pentru noi toţi, pentru a reveni la normalitate. Ne vaccinăm pentru a proteja şi părinţii şi copiii, pe cei vulnerabili din familie”, a mai declarat Cîţu.



Acesta a punctat în context că, urmare a campaniei de vaccinare, începând cu 15 mai s-a trecut la relaxarea treptată a restricţiilor şi acest proces va continua.



„O cerinţă foarte mare a fost aceea de a redeschide, în zonele rurale, târgurile, talciocurile, târgurile de animale şi vom putea face acest lucru de la 1 iulie tocmai pentru că lumea se vaccinează şi, în zonele unde avem o rată de vaccinare mare, vom putea să le deschidem şi să le ţinem deschise, nu mai vorbesc de concerte şi aşa mai departe”, a mai declarat Cîţu.



Vaccinarea anti-COVID la intrarea pe plajă



Premierul a subliniat, de asemenea, că Guvernul a dus vaccinul cam peste tot în ţară.



„Avem acum caravane care merg cu vaccinul în zone rurale, am făcut maratoane de vaccinare, în aeroporturi avem centre de vaccinare, în gări, la frontieră, înţeleg, am văzut şi în lanuri de lavandă câteva centre de vaccinare, la intrarea pe plajă vom avea. Deci, peste tot am dus, am făcut acest efort pentru a avea vaccinul oriunde, aproape de cetăţeni, doar pentru a se vaccina. Repet, e important ca, să scăpăm de această pandemie, să ne vaccinăm”, a mai afirmat Cîţu.

