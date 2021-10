„Vaccinurile împotriva COVID-19 pot fi administrate simultan sau la orice interval de timp cu alt produs din Programul Național de Vaccinare (PNV) destinat copiilor și grupelor populaționale aflate la risc (vaccinarea antigripală, vaccinarea anti-HPV), profilaxia tetanosului sau alte produse vaccinale care dețin autorizație de punere pe piață în România. Administrarea acestora se poate realiza în depline condiții de siguranță, atât persoanelor care au primit doza 1 și doza 2, cât și doza 3 de vaccin anti COVID-19”, transmite, vineri, CNCAV.

Chiar la mijlocul lunii septembrie Valeriu Gheorghiță, coordonatul campaniei de vaccinare, spunea într-o intervenție la Digi24 că cele două vaccinuri pot fi făcute simultan.

„Răspunsul imun nu este unul încrucișat. Răspunsul imun după vaccinarea împotriva COVID 19 nu ne protejează față de o infecție gripală. Ne protejează în schimb respectarea celorlalte măsuri – masca, distanțarea, evitarea zonelor supraaglomerate – lucruri care s-au văzut și la începutul pandemiei, când eram în sezon epidemic de gripă. După implementarea măsurilor de prevenție, au scăzut două boli în care noi eram în plină epidemie, rujeola și gripa sezonieră”, transmitea atunci Valeriu Gheorghiță.

„Practic, o persoană care dorește să se vaccineze antigripal, dacă este în acea categorie de risc, poate să beneficieze și de vaccinarea COVID-19 simultan, în brațe diferite, fără absolut nicio problemă”, a adăugat el.

Pentru sezonul 2021-2022, Ministerul Sănătăţii intenționează imunizarea unui număr cât mai mare de persoane cu risc ridicat de îmbolnăvire prin utilizarea a unui număr de aproximativ 2 milioane de doze de vaccin gripal.

„Deși procedura anuală în baza acordului cadru încheiat în 2019 pentru achiziția vaccinului gripal a fost finalizată în luna martie a acestui an, eu când am ajuns în minister nu era semnat niciun contract. Am cerut să se realizeze toate demersurile legale pentru semnarea contractelor și începerea în regim de urgență a campaniei de vaccinare antigripală gratuită. Avem posibilitatea creșterii cantității de vaccin cu alte 700 000 de doze, până la cantitatea de 2 milioane de doze, în funcție de evoluția epidemiologică și cerere”, a anunțat, joi, ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila.

În cadrul campaniei de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătăţii vor fi imunizate, cu prioritate, persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cu boli cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare, boli metabolice, copii şi bătrâni instituţionalizaţi, personal medical, precum şi gravide, conform recomandărilor OMS şi ECDC.

Citeşte şi:

IMAGINI DIN SPITALELE PUSTII. 750 de paturi în „modulare”, destinate bolnavilor de COVID din Bucureşti, abandonate de autorități

Polexit, sancțiuni financiare, tensiuni. Ce urmează după decizia dramatică ce ridică miza conflictului Polonia-UE

Riscurile lumii noastre pentru adolescenți. Despre „ghetoizarea” școlilor și efectul lipsei de interacțiune cu lumea reală

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro ȘOC! Un actor român internat cu covid-19 a murit. Era cunoscut pentru filmul ...

Observatornews.ro Micuțul David, băiețelul român răpit de lângă mama lui în plină stradă la Padova, în Italia, a fost găsit

HOROSCOP Horoscop 8 octombrie 2021. Vărsătorii pot percepe dureros anumite limitări care nu îi nedreptățesc, dar îi împiedică

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport O tânără speranţă a ţării în sport întreţine relaţii intime pentru bani: "Când i-am spus mamei, a fost şocată". Punctul critic i-a schimbat viaţa

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!