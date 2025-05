Dozens of cows have been airlifted from an Alpine village in southern Switzerland as geologists warn of an imminent rockslide.#nocomment pic.twitter.com/2ZuE7X1Rif — NoComment (@nocomment) May 21, 2025

Satul Blatten, aflat în pitoreasca vale Loetschental din sudul Elveției, a fost evacuat marți, 20 mai, după ce geologii au observat semne clare că versantul de deasupra s-ar putea prăbuși oricând. Blatten are aproximativ 300 de locuitori și este un loc popular pentru turiștii care fac drumeții.

Pentru a preveni o tragedie, autoritățile au decis evacuarea oamenilor și a animalelor. Cele mai multe vaci au fost duse în siguranță cu ajutorul vehiculelor, dar pentru o parte dintre ele nu exista acces rutier. Așa că salvatorii au apelat la elicoptere.

52 de vaci au fost ridicate cu macarale aeriene, una câte una, într-un efort spectaculos care a atras atenția întregii țări.

