În aprilie 2020, Vadim Cheldiyev a postat o înregistrare video în care îi îndeamnă pe oameni să participe la un protest planificat împotriva restricțiilor de COVID-19 în Vladikavkaz, capitala republicii rusești Osetia de Nord, din cauza îngrijorărilor că măsurile de izolare ar duce la pierderea multor locuri de muncă locale. Baritonul a fost reținut la scurt timp după aceea și a fost inițial acuzat de răspândirea de informații „false” despre pandemie.

Aproximativ 1.000 de persoane s-au adunat la protestul din aprilie 2020 la Vladikavkaz, în ciuda măsurilor de izolare, pentru a cere demisia autorităților locale și eliberarea lui Cheldiyev din arest.

Peste 100 de protestatari au fost reținuți pe fondul confruntărilor cu poliția. Cel puțin 20 de participanți la protest au fost urmăriți penal, potrivit avocatului pentru drepturile omului Pavel Chikov.

Big demonstration today in Vladikavkaz, North Ossetia. Heavy riot police deployment. Several detained already https://t.co/eSUygk2g7I #Caucasus pic.twitter.com/CaUkY08QEa