„Nu pot să comentez, aveți toate detaliile pe site-ul ASF. Eu nu pot să îmi dau singur bonus de performanță, da? Nu pot să îmi dau singur. Nu decid eu. Am încasat venitul cuvenit conform contractului de muncă”, a spus Valentin Ionescu, întrebat dacă a luat bonus de performanță anul trecut, în contextul situației City Insurance și apoi Euroins, companii de asigurări care au intrat succesiv în faliment.

„Nu sunt eu în măsură să comentez. Conform contractului de muncă, am fost salariat al ASF și am primit salariile respective conform contractului de muncă”, a adăugat el.

Întrebat apoi cine decontează eșecul pieței RCA, după ce doi mari jucători, City și Euroins, au ieșit din piață în ultimii doi ani, iar conducerea ASF a luat bonusuri de performanță, Valentin Ionescu a răspuns: „Acești jucători nu au ieșit singuri din piață. Acești jucători au fost controlați și în urma deciziei ASF li s-a retras autorizația. Deci ASF a făcut ceea ce trebuie. Pe de altă parte, dacă angajații unei societăți, managementul, acționarii decid să facă fraude și noi le descoperim, facem controale, facem sesizări, le dăm amendă și în ultimă instanță dacă nu se redresează nu trebuie să aplicăm legea?”.

La întrebarea de ce ASF a permis să se ajungă în această situație, directorul Direcției Generale de Asigurări a susținut că Autoritatea și-a făcut datoria.

„Cum am permis, când noi am decis să le retragem autorizația când am identificat problemele? Ce ar fi trebuit să facem? Nu în urma verificărilor foarte ample am descoperit că City nu avea cont în Elveția? Nu în urma verificărilor foarte ample prin Barbados, Cayman și insula Nevis, împreună cu Autoritatea Europeană, am descoperit că reasigurările nu erau în regulă? Cine a făcut aceste verificări?”, a spus el.

Referitor la vinovații pentru falimentele din piața RCA și întrebat din nou cine le va deconta, oficialul ASF a spus că decizia trebuie să aparțină statului.

Cine va deconta pentru falimentele din piața asigurărilor? Să stabilească organele statului care sunt acele persoane vinovate. De la companiile de asigurări sau de la Autoritate. Nu știu. Noi suntem deschiși pentru orice este necesar. Răspunsul ăsta este, persoanele vinovate trebuie să deconteze toate aceste probleme pe care le-au creat. Directorul Direcției Generale de Asigurări din ASF, Valentin Ionescu:

Libertatea a dezvăluit luna trecută că este în posesia unor documente oficiale ale ASF, marcate „Restricționat”, în care cititorii pot afla ce informații au primit șefii instituției despre problemele din piață și ce au făcut cu ele anumiți șefi, care au fost evaluați la „o performanță excelentă”. Mai mult, potrivit informațiilor ziarului, președintele ASF, Nicu Marcu, a primit, în 2022, 15 salarii de câte 12.500 de euro

Autorizație de funcționare Euroins România, retrasă după o investigație Libertatea

ASF a anunțat pe 17 martie că a decis să retragă autorizația de funcționare pentru societatea Euroins România, după ce a constatat un deficit de solvabilitate de peste 400 de milioane de euro. Gaura descoperită reprezintă un record pentru piața de asigurări. Totodată, Consiliul Autorității a stabilit promovarea unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asiguraților ca administrator al societății.

Decizia ASF a venit după ce Libertatea a arătat, în zeci de articole, cu documente obținute de redacție de la organizațiile financiare internaționale și cu mărturii ale oamenilor din interiorul ASF, dar și din interiorul companiilor de asigurări, situația din interiorul companiei Euroins. 2,5 milioane de români sunt asigurați la compania Euroins, „care are 400 de milioane de euro lipsă față de SCR, cerința de capital de solvabilitate”, potrivit unor surse consultate de Libertatea.

Ziarul a prezentat pe 20 martie o investigație care arată modul în care Euroins a mutat zeci și zeci de milioane de euro în Bulgaria „prin circuite financiare”, în timp ce șefii ASF spuneau „să mai facem o analiză”.

Euroins este a patra societate care intră în faliment în piaţa asigurărilor după Astra în 2015, Carpatica în 2016 și City Insurance în 2021.

Fondul de Garantare a Asiguraților a transmis la solicitarea Libertatea că, în martie 2023, Euroins avea 3,66 milioane de polițe, dintre care 2,76 milioane asigurați RCA.

