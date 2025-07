Cel puțin opt persoane au fost rănite în urma unui atac la Kiev, printre care un copil de trei ani, potrivit șefului Administrației Militare a capitalei Ucrainei, Timur Tkacenko.

Un bloc de locuințe din cartierul Darnița a fost avariat, unda de șoc spărgând ferestrele între etajele 6 și 11. Serviciile medicale au intervenit de urgență și au transportat patru persoane la spital, dintre care una este în stare gravă.

