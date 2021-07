Viața unui englez mutat de șase ani la București: „Aici e casa mea acum. Românii făceau cele mai bune petreceri studențești în Anglia”

Născut în sudul Angliei, într-un oraș istoric, Canterbury, asemănător Sibiului după cum o spune chiar el, Gareth a început o viață nouă în România, după ce a intrat în contact cu românii, încă din 2007, când odată cu aderarea țării noastre la UE, un val de studenți români a luat cu asalt Anglia pentru studii.



Atunci și-a făcut prieteni români, a venit în vacanță în Vama Veche și a ajuns să descopere mâncarea românească preferată, drobul.



„Pentru un britanic care s-a mutat în România a fost foarte important pentru mine să colaborez cu români. A făcut parte din filozofia mea. Viața mea în România a început în timpul facultății, în 2007, când România a intrat în UE și 10% dintre studenți erau români. Mulți au venit la cursurile mele de Taekwondo în Anglia și apoi am început să merg la petreceri studențești organizate de români, acelea erau cele mai bune, mi-am făcut prieteni, am început să vizitez țara, am mers la Vama Veche pe timpul verii, iar când am descoperit un job de profesor în București m-am gândit că este momentul perfect pentru mine să fac o mutare, iar România era o țară care avea un loc foarte mare în inima mea”, a declarat pentru B365.ro englezul.



În prezent, tânărul predă științe la International School of Bucharest, iar în pandemie și-a deschis o sală de arte marțiale în Capitală, numit Fortis.



„În primul lockdown m-am plictisit puțin acasă, mi-am eliberat sufrageria de canapele și am decis să îmi fac un spațiu ca să mă antrenez, însă am realizat că trebuie să mă întorc la Taekwondo. Ca să fiu motivat să fac asta și să împart dragostea mea pentru Taekwondo cu toată lumea, m-am gândit să deschid un club. Ideea a venit în primul lockdown. Oficial, am deschis la 1 octombrie, dar gândul a venit prin iulie, am căutat un loc, un nume, am făcut un site și conturi de social media. Am mai avut cluburi în Anglia, unul chiar la universitate, acela era chiar cunoscut. Am învățat multe lucruri acolo și aveam o idee despre cum să deschid o astfel de sală”.



sursa: https://fortistaekwondo.ro

Gareth spune că, după aproape șase ani de locuit în România, aici își dorește să își continue viața.



„Aici este casa mea acum, după aproape șase ani de locuit aici. Nu aveam inițial în plan să deschid aici o sală de Taekwondo. După ce am predat în Anglia și m-am mutat în România, practicând acest sport la nivel competitiv de când aveam 16 ani, am vrut să iau o pauză mică și să am timp pentru mine. Dar în lockdown am început să reiau această activitate”, a mai spus Gareth, care spune că recent a început să ia legătura cu Federația Română de Taekwondo pentru o serie de colaborări.



Mai multe despre povestea lui Gareth Avenell, pe b365.ro.



