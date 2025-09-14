Viața într-un castel din Irlanda: „Poate fi inconfortabilă după standardele de astăzi”

Romantismul și realitatea vieții într-un castel

Castelele sunt sinonime cu basmele, prințesele și poveștile de dragoste. Însă, dincolo de banchete și lumina lumânărilor, ele pot însemna și curenți de aer, acoperișuri cu scurgeri, încălzire precară și costuri de întreținere uriașe. Trei proprietari de castele din Irlanda au povestit despre viața din spatele zidurilor.

„Trebuie să fii un nebun idealist ca să te aventurezi într-un castel”, spune Patrick Nordstrom, proprietarul Castelului Blackwater din nordul Corkului, conform Irish Examiner.

„Dar trebuie să fii și foarte realist și să ai o idee clară despre cum va funcționa.”

Castelul Birr – știință și moștenire

Castelul Birr, condus de familia Parsons, are o istorie unică, fiind legat nu doar de aristocrație, ci și de descoperiri științifice.

Strămoșul Aliciei Clements, al treilea conte Charles Parsons, a construit „Marele Leviathan”, cel mai mare telescop din lume în anii 1840.

Astăzi, castelul găzduiește un Centru Științific interactiv și radiotelescopul I-LOFAR al Trinity College Dublin.

https://www.youtube.com/watch?v=aU6pmGwRa9Q

În 1979, tatăl Aliciei a moștenit titlul și castelul Birr.

„Castelul se prăbușea”, își amintește ea, „iar grădina era o pustietate frumoasă, sălbatică și neexplorată. Dar și-a suflecat mânecile și s-a apucat de treabă.”

Alicia Clements, fiica actualului conte, recunoaște că adaptarea la viața de zi cu zi într-un astfel de loc nu este ușoară:

„Castelul a evoluat în ultimii 200 de ani. A fost construit pentru armate de servitori, așa că locuirea în întregul castel poate fi inconfortabilă după standardele de astăzi.”, spune ea.

În prezent, contele și soția sa locuiesc într-o aripă a castelului, iar într-o altă aripă trăiește familia unuia dintre frații Aliciei, care s-a mutat acolo împreună cu ei.

„Tatăl meu este foarte mândru de castel și adoră să își împărtășească cunoștințele cu toată lumea”, adaugă Alicia.

Castelul Glin – din la ruină la refugiu intim

Catherine FitzGerald își amintește cum tatăl său, Desmond, ultimul Cavaler de Glin, a salvat domeniul din ruină în anii 70.

Cu sprijinul soției, Olda, au restaurat clădirile și au transformat temporar castelul într-un hotel.

„Tatăl meu studiase la Harvard și cunoștea mulți americani, așa că au decis să închirieze castelul familiilor. Părinții mei au dat un anunț în New Yorker, iar prietenii lui, precum și foști profesori, veneau și îl închiriau timp de trei luni.”

Desmond, Olda și cele trei fiice ale lor locuiau într-o aripă a castelului, însă pe timpul iernii, Glin revenea exclusiv în folosul familiei.

„A fost cel mai magic loc în care am putut crește. Mansardele erau ca un Prăvălie de Curiozități, pline de cufere vechi, rochii de bal și ochelari de protecție prăfuiți. Alergam printre stejarii seculari din Killarney, rămășițele unei vechi păduri gaelice. De Crăciun, bunica venea în vizită și luam serviciul de ceai din argint.”, își amintește Catherine.

După criza financiară și pierderi grele, Catherine și soțul său, actorul Dominic West, au preluat responsabilitatea. Astăzi, Glin este o casă privată disponibilă pentru închirieri și evenimente restrânse.

Casa lui Dominic West și a soției sale Catherine FitzGerald, Castelul Glin – Foto: Profimedia

„Nu se simte bine când sunt mulți oameni. Este un spațiu delicat și intim, așa că maximum 50 de persoane primim. Este foarte potrivit pentru aproximativ 30 de persoane.”, spune ea.

Cei patru copii ai ei adoră castelul, dar nu este sigură ce îi rezervă viitorul.

„Cel mai mic dintre ei este pasionat de conservare, de grădini și de insecte, așa că vom vedea.”

Castelul Blackwater – pasiune și viziune personală

Patrick Nordstrom a preluat Castelul Blackwater după moartea tatălui său și l-a transformat într-un loc pentru nunți și evenimente private.

Spre deosebire de Alicia și Catherine, familia lui Patrick nu a locuit aici de secole. Părinții lui erau din Finlanda, iar Patrick și fratele său au crescut la München.

Tatăl lui Patrick, Robbie Nordstrom, a fost chirurg pionier și inovator, el și soția sa, Ninna, au cumpărat Castelul Blackwater în anii 90, cu scopul de a-l transforma într-un centru independent de cercetare a cancerului.

Castelul Blackwater, Irlanda. Foto: Blackwatercastle.com

Însă, Robbie Nordstrom, a murit subit în 1998, iar familia nu a mai avut un plan pentru castel.

În 2004 Patrick s-a mutat definitiv în castel. Astăzi, mama sa, Ninna, în vârstă de 85 de ani, încă locuiește în cortul de la poarta castelului.

Restaurarea a durat zeci de ani și a implicat sacrificii enorme.

„Castelul și clădirile sale pot găzdui 70 de persoane și încurajăm cuplurile de nuntă să ne trateze ca pe un hotel și să economisească la costuri. Am avut chiar și un cuplu care a obținut profit la nunta sa!”, povestește Patrick Nordstrom.

Moștenire și viitor

Pentru toți cei trei proprietari, castelele nu sunt doar case, ci responsabilități transmise peste generații.

„Tatăl meu a comparat castelul cu o navă aflată în călătorie. Oamenii pot urca și coborî pentru diferite părți ale călătoriei, dar aș spune că eu sunt cu siguranță în sala motoarelor.”, mărturisește Alicia Clements despre Castelul Birr.

Între tradiție, responsabilitate și realitățile moderne, viața într-un castel irlandez rămâne o experiență unică, cu farmec, dar și cu provocări greu de imaginat.

