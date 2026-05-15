Demersul face parte dintr-o amplă procedură legală prin care Ucraina solicită României recunoașterea și executarea unei hotărâri arbitrale pronunțate la Haga în primăvara anului 2023.

Miza: Despăgubiri de 5 miliarde de dolari

Decizia de la Haga obligă Federația Rusă să plătească Naftogaz daune de 5 miliarde de dolari. Suma reprezintă compensații pentru exproprierea ilegală a activelor gaziere ucrainene din Crimeea (inclusiv zăcăminte offshore din Marea Neagră), în urma anexării peninsulei de către Moscova în martie 2014.

Clădirea vizată pentru executare silită se află oficial în proprietatea FGUPG (Întreprinderea de Administrare a Proprietăților din Străinătate), agenție subordonată Administrației Afacerilor Președintelui Federației Ruse – echivalentul extern al RA-APPS.

Procese în derulare

Ucrainenii au emis o somație de executare silită încă din vara anului 2025. În luna martie, avocații Rusiei au încercat să suspende provizoriu executarea, argumentând că ucrainenii nu au un titlu executoriu valid și că măsura ar duce la rezilierea contractelor de închiriere și evacuarea chiriașilor.

Judecătorii au respins cererea, motivând că, după somația inițială, nu s-au mai emis alte acte de executare și nu a fost dovedit niciun risc iminent sau prejudiciu grav adus chiriașilor.

Procesul de recunoaștere a deciziei de la Haga (deschis în toamna lui 2023) a fost întârziat de stabilirea competenței instanțelor.

Recent, Rusia a obținut o nouă amânare deoarece reprezentantul său, Mihail Vinogradov (șeful Direcției Principale pentru Cooperare Juridică Internațională al Parchetului General rus), nu a primit viza de intrare în România.

Există și un alt proces activ în care Naftogaz contestă o încheiere de carte funciară aferentă clădirii.

Istoricul și chiriașii actuali ai clădirii „Bazaltin”

Situat pe Charles de Gaulle, nr. 4-6, imobilul are o suprafață utilă de 3.400 de metri pătrați (dispuse pe 7 etaje) și ocupă un teren de 4.200 de metri pătrați, găzduind birouri, locuințe și un garaj.

Clădirea a fost construită în 1935 după planurile lui Marcel Iancu, fondator al mișcării Dada, și a fost propusă la un moment dat pentru clasarea ca monument istoric.

Deși Rusia deține clădirea din 2000 (în baza unui contract din 1945), statul român a menționat explicit în cartea funciară că nu recunoaște preluarea unilaterală a patrimoniului fostei URSS de către Federația Ruse.

Lăsată în paragină după Revoluția din 1989, clădirea a fost închiriată în 2016, pe o perioadă de 10 ani, de firma românească Global Energy Investment SRL (deținută de Alexandra Bejan și Dan Ciocea, administrată și de Horia Constantin Bejan, fost director în Ministerul Economiei).

Imediat după preluare, proprietatea a fost subînchiriată și renovată de Duma Imob Development SRL, firmă deținută de omul de afaceri Antonie-George Iorgovan (fiul fostului senator Antonie Iorgovan).

În prezent, spațiile sunt ocupate de subchiriași de profil medical, printre care clinica stomatologică Dentalmed și policlinica Primăverii din rețeaua Regina Maria.

Pow23 15.05.2026, 20:05

Oricum m. Stii aia de la Regina Maria doar iau tone de bani de la clienti fara sa vindece pe nimeni de nimic….

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
