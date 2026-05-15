Românii ar putea afla cine locuiește în vilele de protocol ale statului

Dacă proiectul va intra în vigoare, RA-APPS va trebui să publice cine folosește imobilele statului, prin ce tip de contract au fost atribuite, dacă acestea au fost oferite direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce perioadă sunt valabile.

Măsura vine după ani de controverse legate de patrimoniul RA-APPS, instituție care administrează unele dintre cele mai valoroase proprietăți ale statului român. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este vila RA-APPS de pe Bulevardul Aviatorilor, 86, din București, despre care s-a speculat că ar fi fost pregătită pentru fostul președinte Klaus Iohannis după încheierea mandatului.

În noiembrie 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat desecretizarea cheltuielilor pentru acest imobil, iar datele arătau că RA-APPS cheltuise deja aproape 14 milioane de lei fără TVA, adică aproape 3 milioane de euro, pentru lucrări de reabilitare. Inițial, printr-o hotărâre semnată de fostul premier Nicolae Ciucă, clădirea urma să fie folosită ca reședință oficială pentru foștii șefi de stat. Ulterior, în august 2025, Guvernul a decis trecerea imobilului din domeniul public în domeniul privat al statului, cu destinație comercială, pentru a putea fi închiriat.

Ce prevede proiectul de Hotărâre de Guvern

Proiectul pus în transparență publică schimbă regulile pentru RA-APPS și obligă regia să publice periodic, pe site-ul propriu, lista completă a imobilelor pe care le administrează. Informațiile ar urma să fie actualizate de două ori pe an, pe 31 mai și 30 noiembrie. Lista publicată de RA-APPS va include:

Proiectul de Hotărâre de Guvern
  • adresa imobilului și suprafața acestuia
  • destinația clădirii, adică dacă este locuință, spațiu de birouri sau are altă utilizare
  • tipul beneficiarului, în cazul persoanelor fizice sau juridice
  • tipul contractului, cum ar fi închiriere, folosință gratuită, asociere sau altă formă legală
  • modul în care a fost atribuit imobilul, direct sau prin licitație
  • perioada pentru care a fost încheiat contractul
  • valoarea chiriei sau a contractului

În cazul persoanelor fizice, proiectul prevede că nu vor fi publicate numele beneficiarilor, ci categoria funcției și tipul instituției în care aceștia activează.

Secretarul general al Guvernului: „Statul nu este moșia nimănui”

Dan Reșitnec, recent numit secretar general al Guvernului și fost șef de cabinet al lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara, spune că scopul proiectului este transparentizarea completă a patrimoniului de stat.

„Am promis că facem lumină. Ani la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiați. Vile, apartamente, spații de protocol și terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte și aranjamente despre care românii au aflat prea puțin sau deloc”, a declarat acesta.

Oficialul susține că, dacă folosirea acestor bunuri este legală și corectă, nu ar trebui să existe motive pentru ca informațiile să fie ascunse.

„Dacă folosirea patrimoniului public este corectă și legală, atunci nu ar trebui să existe nicio problemă cu faptul că aceste informații sunt publice. Iar dacă există persoane care s-au obișnuit cu privilegii ascunse și contracte ținute departe de ochii cetățenilor, atunci, exact de aceea, această transparență este necesară. USR la guvernare înseamnă transparență. Statul nu este moșia nimănui”, a mai spus Reșitnec.

USR spune că a încercat ani întregi să obțină aceste informații

Reprezentanții USR spun că au făcut mai multe demersuri pentru desecretizarea patrimoniului administrat de RA-APPS. Deputatul Ionuț Moșteanu a cerut oficial desecretizarea contractului pentru renovările de la vila din Aviatorilor, 86 și a solicitat publicarea listei persoanelor care locuiesc în imobilele RA-APPS.

Actuala ministră și deputată Diana Buzoianu a deschis inclusiv proces împotriva RA-APPS pentru publicarea aceleiași liste. Ea a câștigat în primă instanță, însă instituția a făcut recurs.

„Ce nu s-a putut obține prin acțiuni individuale ani la rând, din opoziție, se obține astăzi prin decizia Guvernului”, a afirmat Dan Reșitnec.

Proiectul aflat acum în transparență publică poate suferi modificări înainte de adoptare. După publicarea în Monitorul Oficial, RA-APPS va trebui să publice listele complete pe site-ul instituției, într-un format accesibil publicului și în termenele stabilite prin actul normativ.

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
MAutorngt1 15.05.2026, 11:18

Pe la ra-apps, prin acele case, casute, vile, vilisoare, s-au aciuat vechii comunisti, actualii si viitorii comunisti, militieni, securisti, de prin “justitie”, asazisi “politicieni”, etc., toata pleava unei societati corupte ce capuseaza aceasta tara si pentru care se cheltuiesc sume fabuloase, atat pentru locuit cat si pentru imbuibat. Izgonit-ii inapoi, de unde au venit, in acea lume mizera plina de promiscuitate, in tenebrele de unde au venit si s-au infiltrat printre oameni! Sa ii ia cu ei si pe acei “conducatori ai ra-apps”.

S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
