„Mă plimb ca un măgar, forțată să car”. Viața într-un oraș ucrainean rămas fără apă potabilă după distrugerea barajului Nova Kahovka

La două săptămâni după ce barajul care reține apa râului Dnipro pentru a forma uriașul lac de acumulare Kahovka a fost distrus, aproximativ 18 kilometri cubi de apă s-au revărsat spre sudul Ucraina, ulterior ajungând în Marea Neagră.

Distrugerea barajului, de care Rusia și Ucraina se acuză reciproc, a generat un dezastru ecologic şi uman, distrugând terenurile agricole și întrerupând alimentările cu apă pentru mulți oameni din sudul Ucrainei.

Este și cazul Marhaneț, un orășel cu circa 50.000 de locuitori, situat în apropiere de linia frontului.

„Este o catastrofă. Totul a fost luat de ape. Cerbi, porci sălbatici, pești și atât de multe specii pe cale de dispariție. Și aproximativ o jumătate de milion de oameni au rămas acum fără apă”, a declarat Anatolii Derkach, în vârstă de 37 de ani, secretar al consiliului municipal din Marhaneț, pentru BBC.

Cum aprovizionarea cu apă a fost întreruptă, consiliul a trebuit să înființeze puncte de distribuție temporare apei în jurul orașului. Localnicii sunt nevoiți să se deplaseze acolo și să se așeze la cozi pentru a-și umple bidoanele.

Să aștepți pentru apă poate fi însă periculos în Marhaneț, în condițiile în care orașul este vizat adesea de bombardamentele ruse. „Ne urmăresc cu drone. Dacă văd mai mult de cinci oameni într-un singur loc, încep să bombardeze”, a spus Derkach.

