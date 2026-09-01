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Elementul de muniție, descoperit din întâmplare printre materialele folosite la reabilitarea trotuarelor din sat, s-a dovedit a fi un obuz de război extrem de periculos, încă încărcat cu material exploziv.

Aventura pe două roți cu muniția de război sub braț

Totul a început pe un șantier din Vama, unde muncitorii lucrau la refacerea trotuarelor folosind pietriș și agregate minerale excavate din albia râului Someș.

În timp ce manevrau materialele, lucrătorii au observat o bucată masivă de metal. Crezând că au de-a face cu un simplu fier vechi, aceștia au scos obiectul din grămadă și l-au lăsat pe margine fără nicio măsură de precauție.

Distanța dintre o neglijență banală și o tragedie a fost marcată de atenția șefului de șantier. Privind mai atent „fierul”, acesta a început să bănuiască faptul că este vorba despre muniție din timpul războiului și l-a contactat telefonic pe viceprimarul comunei.

Aflat la fața locului, viceprimarul a luat o decizie uluitoare: în loc să izoleze zona și să sune la urgențe, a luat proiectilul sub braț, s-a urcat pe scuter și a plecat prin trafic către centrul localității.

Acesta a condus scuterul manevrând ghidonul cu o singură mână, în timp ce cu cealaltă ținea bomba neexplodată.

Polițistul a încremenit când a văzut ce i-a fost adus la ușă

Destinația călătoriei a fost chiar postul de poliție din comună. Când viceprimarul a intrat în sediu și i-a prezentat polițistului de serviciu „captura” adusă pe scuter, omul legii a încremenit.

Trecând rapid peste uimire, polițistul i-a cerut edilului să scoată imediat proiectilul din clădire, să îl îndepărteze din zona locuită și să îl lase pe un câmp izolat până la sosirea echipajelor specializate.

La scurt timp, la fața locului au sosit pirotehniștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare.

În urma investigațiilor tehnice, experții au confirmat că obiectul transportat pe scuter era un obuz de artilerie de calibrul 75 de milimetri, activ și prevăzut cu încărcătură explozivă reală.

Muniția a fost preluată în condiții de maximă siguranță și transportată la depozitul special din Carei, urmând să fie neutralizată prin explozie controlată pe poligon.

Avertismentul ferm al autorităților pentru populație

Deși întreaga succesiune de evenimente – de la aruncarea obuzului pe pământ de către muncitori până la deplasarea pe două roți – s-a încheiat fără vătămări corporale sau pagube materiale, autoritățile atrag atenția că astfel de gesturi pot fi fatale.

Pompierii și pirotehniștii reamintesc cetățenilor regulile stricte de siguranță în cazul descoperirii elementelor de muniție rămasă neexplodată:

  • Nu atingeți, nu loviți și nu mișcați din loc obiectele metalice suspecte.
  • Nu încercați să transportați muniția la poliție, primărie sau în spații publice.
  • Marcați zona unde a fost găsit obiectul și restricționați accesul altor persoane.
  • Apelați imediat numărul unic pentru apeluri de urgență 112 pentru a solicita intervenția echipajelor specializate.
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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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MEGU 01.09.2026, 16:15

Daca nu a explodat in al doilea razboi mondial, inseamna ca are capsa defecta. Riscul de a exploda este foarte scazut. Practic nul. Isterie !

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