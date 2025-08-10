Recorduri de audiență pe Netflix

Românul îl joacă pe Thing, mâna vie din „Wednesday”, serialul popular Netflix, regizat de Tim Burton. Într-un interviu Libertatea, actorul a povestit despre cum oportunitatea i-a schimbat viața, despre cât de bine se înțelege cu actorii din echipă, dar și despre provocările prin care a trecut pentru a da naștere unui personaj care a ajuns să fie îndrăgit la nivel global.

Serialul „Wednesday”, în regia lui Tim Burton, a fost lansat pe 23 noiembrie 2022 și în scurt timp a reușit să devină cel mai vizionat serial în limba engleză; primul sezon a fost pe locul 1 în Top 10 global Netflix timp de 6 săptămâni consecutive, un record care încă stă în picioare pentru categoria serialelor în limba engleză.

Al doilea sezon al seriei a fost unul dintre cele mai așteptate titluri de pe platforma de streaming, iar episoadele vor fi difuzate în două părți (pe 6 august și pe 3 septembrie). Din distribuție fac parte actori celebri precum Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, dar și Steve Buscemi, Christina Ricci sau Gwendoline Christie.

Românul Victor Dorobanțu este unul dintre personajele-cheie ale serialului, deoarece îl interpretează pe Thing, mâna vie care este aliata protagonistei. Rolul pe care l-a avut, unde nu are replici și nu i se vede fața, a reușit să-i ofere apreciere internațională, iar Mânuță, așa cum își alintă personajul, a devenit atât de îndrăgit la nivel global, încât a primit și mai multă vizibilitate în noul sezon.

Originar din Ploiești, Victor a terminat Economia Comerțului și Turismului, iar înainte de asta a făcut Informatică. Nu a activat în domeniile alese, ci ca magician și performer, asta până în ziua în care a fost chemat la un casting, iar întreaga lui viață s-a schimbat.

Un pic de noroc și oportunitatea neratată

„Când eram adolescent, am început ca magician și am încercat să mă promovez în spațiul public, așa că, la vremea respectivă, am participat la iUmor. Prima oară mi se pare că m-am făcut cât de cât de râs, adică nu a ieșit un moment foarte amuzant, iar a doua oară – tot pe acolo. Dar cei de la casting, din ce am înțeles, așa m-au găsit”, povestește el.

Tim Burton și-a dorit ca Thing să fie interpretat de un magician, pentru a asigura controlul și expresivitatea mâinii, așa cum a procedat actorul Christopher Hart în filmele cu Familia Addams din anii 90. Victor a fost chemat la un casting pentru rol, pur și simplu, fără să știe exact despre ce e vorba.

Tim Burton insista că vrea un actor adevărat, un om real care să-l joace pe Thing, așa că atunci când echipa de producție a ajuns în România, au zis să caute toți magicienii de aici. Au căutat pe Google și m-au găsit după videoclipul de la iUmor, unde m-am făcut de râs, de fapt. Așa am ajuns în contextul ăsta”, explică Dorobanțu.

A trecut prin audițiile cu regizorul și a reușit să-l cucerească datorită mișcărilor expresive ale mâinii. Tânărul menționează cum magia l-a ajutat puțin în acest demers, însă nu dexteritatea sau memoria musculară, așa cum au magicienii, ci mai degrabă personalitatea și caracterul, elemente care au construit personajul iubit.

În prezent, Victor nu mai are timp de magie, deoarece călătorește mult și se ocupă de promovarea seriei între sezoane. „Încă sunt pasionat de magie, încă mai fac pe ici pe colo, la evenimente private, dar nu am mai avut timp să mă mai dezvolt ca magician”, adaugă el.

Ce înseamnă construcția personajului Thing

Odată ce a fost ales pentru rol, Victor a avut două luni de pregătire în care și-a construit personajul, de la limbajul pe care îl folosește la modul în care se exprimă.

„Am încercat să folosim limbajul semnelor, dar era aproape imposibil doar cu o mână, fără să o ridici, fără să o duci la față și fără să ai parte și de restul corpului. Am lucrat foarte mult la Mânuță cu artiștii de la prosthetics (machiaj special cu proteze), deoarece trebuie să-l facem să arate într-un fel și Tim Burton a fost foarte specific cu asta. În același timp, trebuia să-l facem și destul de mobil, ca să spun așa, pentru că încheietura pe care noi o aplicăm pe mână, în funcție de scena jucată, îmi permite anumite mișcări esențiale.

Cel mai mult am lucrat cu departamentul de VFX, de efecte vizuale. Filmatul meu sau al lui Thing este mult mai complicat decât pentru orice altă creatură și costă foarte mult, deoarece trebuie să-mi excluzi mai mult de 90% din corp, și trebuie să filmez în același timp și cu ceilalți actori, nu separat. Deci e foarte complicat și sunt foarte multe detalii tehnice care trebuie luate în considerare”, spune el.

La partea de actorie, continuă Victor, au lucrat foarte mult să-l facă să arate ca o creatură de sine stătătoare, nu una controlată de un antebraț sau de corp. Și-au dorit să-l facă stabil, motiv pentru care s-au chinuit să găsească metode inedite de a-l juca, dar în cele din urmă s-au bazat pe improvizație.

„În mare, văd scenariul, văd cam ce-ar trebui să transmită Mânuță în scenă, ca să-i spun așa, și improvizăm. Improvizăm foarte mult”, subliniază actorul.

Apropo de asta, Dorobanțu vorbește despre cum majoritatea scenelor îi permit ștergerea corpului său în VFX, dar este mai simplu și mai prietenos cu bugetul să încerce și el să-și ascundă corpul cât mai mult.

„Am fost în multe contexte în care corpul meu era într-o gaură în perete, astupat, sau sub o saltea, sau într-o saltea, sau atârnat cu capul în jos. Într-un fel am început să devin contorsionist. A fost o mare provocare primul sezon, dar după ce o să vedeți sezonul doi, o să înțelegeți că eu chiar sunt contorsionist”, a glumit el.

„Am aflat de sezonul 2 din bârfe”

După ce primul sezon a fost finalizat, Victor spune că n-avea nicio idee despre continuare. „Sincer să fiu, nimeni nu știa că serialul ăsta se va duce atât de departe. De obicei, reinterpretările din povești vechi nu au succes atât de mare, dar asta a fost una foarte bine gândită. După ce am terminat filmările, eu am crezut că gata, asta a fost cariera mea”, spune el.

La acea vreme, la Hollywood a fost protestul scenariștilor, iar asta a oprit toate filmările la nivel mondial, totul după pandemie, care a întârziat oricum foarte mult industria cinematografică.

Nu credeam că se va mai gândi cineva la sezonul 2. Am aflat despre el din bârfe, și când zic asta, mă refer că am auzit că s-ar putea întâmpla, cu vreo două luni și jumătate înainte să înceapă producția. Discuțiile au început cu o lună înainte, deci totul a fost din scurt”, precizează tânărul.

Primul sezon a fost realizat în România, iar cel de-al doilea – în Irlanda, la Dublin și împrejurimi, iar filmările au început în aprilie 2024 și s-au încheiat cu câteva zile înainte de Crăciun.

„Și acum am emoții când dau interviuri”

Victor este un tip sociabil, deschis și modest. Vorbește cu foarte mare naturalețe și sinceritate despre cum „Wednesday” i-a schimbat viața. Înainte de casting, el se mutase de puțin timp la București, unde încerca să-și facă o carieră.

Odată cu finalizarea primului sezon, a avut parte și de primul zbor cu avionul din viața lui. „Înainte de «Wednesday», nu mi-am permis și nici n-am avut cu cine să călătoresc în afara țării. Nici măcar granița la bulgari n-am trecut-o”, povestește actorul.

Odată cu seria, a zburat prima oară direct la Hollywood, unde a avut loc premiera. Aici a fost copleșit de reacțiile primite de la oamenii din industrie, cât și de la fani, deoarece nu s-a așteptat vreo clipă ca ei să fie curioși cine l-a jucat pe Mânuță. Dorobanțu mărturisește că Tim Burton a contribuit la asta, deoarece, într-un interviu pe care l-a acordat, a declarat că Thing este jucat de un actor, nu de un cascador, așa cum se obișnuiește în general în cazul creaturilor din cinematografie.

„Ei nu planificaseră în planul de marketing să comunice faptul că un performer l-a jucat, iar de la acel interviu a plecat totul. La o zi distanță, am primit mail-uri de la Hollywood Reporter, de la Vanity Fair”, își aduce aminte românul.

Impactul popularității a fost unul mare și s-a simțit copleșit de atenția primită la premieră, dar apoi, așa cum adaugă, a urmat un val de Comic Con-uri și călătorii în diferite țări, cum ar fi Costa Rica.

A cunoscut mii de oameni care au venit să stea la rând să-l cunoască, dar a avut parte și de o experiență cel puțin inedită. La astfel de evenimente, explică el, există mese unde sunt puși doi actori unul lângă altul, și așa a ajuns să stea lângă Chuck Norris.

„Vă dați seama ce senzație să ai ca un copil care nici n-a avut bani să iasă din țară? A fost un șoc atât de mare încât nici acum nu mi-e ușor să-mi revin după el. Și acum când dau interviuri am emoții. Simt sindromul impostorului. Sunt atât de mulți români și actori care muncesc ani de zile în România, încât uneori mi se pare că nu e dreptul meu, înțelegi? Mulți au studiat, au făcut o facultate de profil. Oamenii ăia n-ar fi fost mult mai buni ca mine? Ba da. Dar, într-un fel, mi s-a pus în cale și am sărit pe oportunitate, așa cum toată lumea ar fi făcut-o.”

„Mânuță e în mare parte așa cum sunt și eu”

În ceea ce privește asemănarea dintre el și Thing, Victor povestește cum încă de la primele discuții cu Tim Burton, a stabilit să-și imprime propria personalitate pe personaj, să-i fie mai ușor, având în vedere că nu este un actor profesionist.

„A fost de acord cu asta, după ce m-a cunoscut. Cred că Mânuță este în mare parte așa cum sunt și eu. Un om care ar face orice pentru cei dragi, nebun și care produce numai tâmpenii, de multe ori. Sunt gură spartă, sunt tot ce se poate. Thing, dacă ar fi avut și gură să vorbească, nu cred că ar fi fost destulă cenzură cât poate el”, povestește tânărul, nu fără a preciza cum l-a plăcut de prima oară, când l-a văzut în filme alb-negru cu Familia Addams.

Dorobanțu crede că oamenii s-au îndrăgostit de el pentru că este real și autentic, un pic în antiteză cu familia Addams, iubitor, blând și vrea să aibă grijă de toată lumea.

„Nu vrea neapărat să facă rău în glumă cuiva, cum fac ceilalți membri. Este prietenul ăla de care, chiar dacă nu vrei să ai nevoie, o să ai nevoie, și-ți sare în ajutor fără să te aștepți. E mânuța aia de care ai nevoie când vrei să te ridici. E un personaj construit ca un fel de super erou. Mulți zic că e animalul de companie a lui Wednesday, dar mi se pare că e fix un super erou în serialul ăsta. L-au conturat foarte frumos și, vă dați seama, pentru faptul că a fost atât de iubit în sezonul 1, acum a primit mult mai mult”, completează actorul.

O parte amuzantă a faptului că seamănă cu Thing este că uneori se și identifică cu el. Așa cum menționează, sunt momente în care merge pur și simplu cu mâna pe masă, sau îl joacă fără să-și dea seama. I-a intrat în reflex, mai ales că pe platourile de filmare încearcă să se separe de corp și se gândește că e doar o mână.

„Acum, orice gesticulez sau oriunde pun mâna, o pun din reflex ca Thing. Și e amuzant uneori. Poate lumea zice că-s nebun, dar până și logodnica mea mă mai vede prin casă că merg cu Thing și, îți dai seama, să vezi un om la aproape doi metri înălțime prin casă cum se dă de-a bușilea… Mai am momente în care încerc să fac lucruri noi și le trimit celor de la producție tot felul de idei. Însă, da, e parte din viața mea”.

https://www.instagram.com/p/DNDCqQSI1tz

Nu și-a asigurat mâinile, dar a avut un moment de panică recent, când a trântit o ușă de la mașină de nervi, și a uitat să-și scoată mâna. Și-a prins încheietura și pentru 10 minute nu a putut să și-o miște, i-a amorțit complet și i-au dat lacrimile.

„Sunt un pic grijuliu, dar nu ca un model de mâini, care trebuie să aibă mereu piele perfectă și fără zgârieturi. Eu am și tatuaje. La mine se bazează mult pe personalitate și pe machiajul pe care-l am, de asta mi-e mai ușor”, explică actorul. Apropo de machiaj, Victor spune cum durează foarte mult, zi de zi, în jur de trei ore, și necesită multă atenție pe parcursul zilei, cât și touch-up-uri constante, mai ales că filmările durează între 14 și 15 ore. Machiajul de silicon, cât și toate substanțele folosite îi usucă mâna, plus că are și dureri de tunel carpian, motiv pentru care a început să facă anumite exerciții, cu anumite dispozitive, cum ar fi o minge giroscopică, pentru a-și întări încheieturile.

„Sezonul ăsta o să fie ceva wow”

Victor este foarte încrezător în noul sezon, deși mărturisește că nu i-ar fi dat șanse înainte să vadă scenariul.

„Mi se pare că «Wednesday» a fost atât de popular și atât de tare și iubit de oameni, încât nu am crezut că poate depăși asta. La fel am impresia și despre industria muzicală. Atunci când ajungi la un apogeu al frumosului, mi se pare greu să urci, poți doar să cobori sau să menții nivelul. Însă seria a urcat multe nivele peste sezonul 1. Mi se pare că oamenii vor avea un șoc, sau mai multe șocuri, pentru că, după cum știți, îl lansăm în două părți. Și deși sunt mulți sceptici din cauza asta, vă garantez că nu veți fi supărați că așteptați”, zice el.

Actorul subliniază că are o convingere clară că noul sezon va fi ceva wow. Și-a adus aminte de hype-ul creat de primul sezon, când el încă mai făcea magia. „Orice petrecere de copii la care am călcat în perioada aia avea tematică Wednesday, părinții erau obsedați și le făceau ziua copiilor de 3-4 anișori, care nu înțelegeau nimic din serial, cu tematica din serie. A fost o nebunie peste tot în România, toți aveau melodia în cap și toți știau coregrafia. Acum nu știu la ce să mă aștept. Cred că mă bag într-un buncăr și aștept să văd reacțiile de după”.

„Mă mândresc peste tot că sunt român”

Victor glumește că se blochează atunci când este întrebat cu ce se ocupă. „Pleacă niște glume din spiritul nostru de români obsceni, foarte departe. Mi-e greu să le zic oamenilor cu ce mă ocup în detaliu. Dacă le spun că sunt actor și mă opresc acolo, sunt fericit. Dacă mă întrebi ce fel de actor…”, râde el.

În ciuda popularității, românul spune că rolul nu i-a deschis uși în domeniu, deoarece nu este văzut pe ecrane. Cu toate astea, pe viitor, își dorește să fie „creature performer”, adică să interpreteze tot soiul de creaturi în cinematografie. Cel mai tare, în direcția asta, l-a convins Jamie Campbell Bower, cel care-l interpretează pe Vecna în „Stranger Things”: „Sunt multe zone pe care aș putea să mă duc, și probabil o să-mi bag nasul, să spun așa, dar momentan sunt focusat pe ce se întâmplă acum, să văd ce iese cu sezonul 2”.

L-am întrebat dacă simte că numele lui aduce un avantaj României, dar mi-a spus că sunt mulți alți români care fac asta, cum ar fi Sebastian Stan sau Mădălina Ghenea. „Dacă spui Sebastian Stan în LA, toată lumea știe că e din România. Lumea îl recunoaște ca român acolo. Sunt mulți care pot face mai mult decât ceea ce am făcut eu, dar mă mândresc peste tot că sunt român. Oamenii au o impresie bună despre țara noastră, comparativ cu așteptările noastre”.

„Am fost cu ochii deschiși fix la momentul oportun”

Dorobanțu mi-a povestit și despre colegii săi de platou, care au ajuns să-i fie ca o familie acum, chiar dacă la început s-a simțit intimidat de ei. Are o relație specială cu Luis Guzmán și au rămas prieteni buni, Catherine Zeta-Jones îi este apropiată și ca o mamă pe platourile de filmare, iar Jenna Ortega este ca o soră pentru el.

I-a plăcut enorm că niciunul dintre ei nu a fost arogant. „Am cunoscut mulți actori aroganți la evenimente, mi se par scârboase comportamentele de genul. Oamenii care au muncit cu adevărat să ajungă unde au ajuns nu sunt niciodată aroganți. Și le dau și un sfat oamenilor – dacă uneori vi se pare un actor arogant, să vă gândiți că poate pur și simplu nu a avut timp în momentul ăla sau a fost prea stresat să vorbească.

Majoritatea care sunt A-listers sunt copleșiți de mulțimi. Jenna, de exemplu, s-ar duce în orice mulțime să dea autografe, să facă poze, își iubește fanii, dar puneți-vă în locul ei, care atunci când iese pe stradă este asaltată de sute de oameni; nici voi n-ați fi foarte comunicativi. Eu, ca român însă, am avut senzația că sunt puțin arogant, în gândul meu, nu mi-a zis nimeni, dar mi se părea că așa sunt eu ca nație, dar când i-am văzut pe ei cât de simplu se poartă, cât de normal se îmbracă, cum ies pe stradă, mi-am zis, stai așa puțin, ăștia sunt oameni normali. Eu am avut impresia că trebuie să mă port cumva pe lângă ei”, a spus el.

La final, l-am întrebat despre lecțiile pe care le-a învățat în urma acestei experiențe, și mi-a mărturisit că a crescut odată cu seria. Cea mai importantă este că nu s-a dat niciodată bătut, și-a urmat visul de a fi artist, chiar dacă nu știa în ce direcție îl va duce viața, și s-a focusat doar pe asta.

Atunci când ești focusat pe ceea ce urmărești, oportunitățile oricum trec pe lângă noi în aceeași măsură, dar dacă nu ești focusat și nu-ți dorești cu adevărat, nu le vezi să le prinzi. Mi se pare că am fost cu ochii deschiși la momentul oportun. Să primesc un telefon, să mă prezint undeva, să dau un casting. Lecția mea asta a fost că dacă îți dorești cu adevărat, cum spun unii, manifestăm, înseamnă că n-ai cum să nu vezi oportunitățile care-ți sar în cale. Și dacă eu am putut, care n-am studiat, n-am muncit în domeniul ăsta, poate oricine, mai ales cei care chiar își doresc și muncesc pentru asta. Mi s-a schimbat viața în bine, n-am cum să mint”, încheie el.

