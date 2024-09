„Chiar dacă susținerea din spațiul public mă onorează, nu am fost niciodată propus oficial. Ursula von der Leyen a dorit mai multe femei comisar european. Întrucât mereu am susținut egalitatea de gen și pentru că îmi este imposibil să schimb ceva pentru a mă înscrie profilului, nu îmi rămâne decât să salut propunerea oficială”, a scris Negrescu pe Facebook.

El a adăugat că pentru el contează să obținem cel mai bun portofoliu, deși nu îl poate spune public, și a precizat că pune interesul României pe primul loc, înaintea interesului personal.

„Știu că România, cu sprijinul prietenilor noștri social-democrați europeni, a obținut un portofoliu bun și sunt bucuros că am putut să îmi aduc, din nou, contribuția la acest obiectiv pe plan european. Am încredere în Marcel Ciolacu și voi continua să îl susțin la fel cum am făcut-o în ultimii ani”, a afirmat Victor Negrescu.

Roxana Mînzatu este nominalizarea României pentru postul de comisar european, a anunțat luni, 2 septembrie, premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Șeful Executivului spusese inițial că îl vrea pe Victor Negrescu pentru această funcție, dar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a insistat ca România să nominalizeze o femeie.

Recomandări Cum încearcă jandarmii din Dosarul „10 August 2018” să scape de acuzații. Coloneii Cucoș, Cazan și Sindile îl acuză pe procurorul care a deschis ancheta că a participat la protest

Roxana Mînzatu este a treia femeie care ocupă funcția de comisar european, consecutiv, după Corina Crețu (2014-2019) și Adina Vălean (2019-2024) și s-a declarat o „feministă convinsă”.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Alina Pușcău, invitată la nunta prințesei norvegiene Martha Louise cu șamanul Durek Verrett. Cum a apărut românca la eveniment

Urmărește-ne pe Google News