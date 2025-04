„Decizia a fost corectă”

Într-un interviu la România TV, Ponta a explicat motivul pentru care a făcut această dezvăluire acum, în plină campanie electorală. El a menționat că știa că subiectul urma să fie dezbătut de fosta sa consilieră, Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus.

„Știam că se pregătește acest subiect, chiar de la fosta mea consilieră (Anca Alexandrescu). Am vrut să ies și să spun adevărul (…). Domnule Ciutacu, am făcut multe greșeli și știți că îmi cer iertare, spun am greșit cu secțiile de vot, cu diverse lucruri. Aici nu consider că am făcut o greșeală, ci ceea ce un lider trebuie să facă în moment de criză: să salveze vieți omenești”, a declarat Ponta.

Reacția Ancăi Alexandrescu

Anca Alexandrescu, fosta consilieră a lui Ponta și actuală realizatoare TV, a reacționat pe Facebook la declarațiile fostului premier. Ea a pus la îndoială motivele invocate de Ponta pentru dezvăluirea sa.

„Păi ce faci, Victoraș? Altă minciunică? N-ai zis aseară că ai făcut dezvăluirea pentru că urma să o fac eu? Ia uite ce spuneai tu în 2021! Si apropo cum e cu bărbăția și cu liderul asumat dacă tu făceai tot ce-ți spuneam eu? Tu ai făcut mereu ce-ți cereau Ghiță, Maior și Coldea! Hai, zi adevărul!”, a scris Alexandrescu pe Facebook.

Detalii despre decizia din 2014

Ponta a oferit mai multe detalii despre decizia luată în 2014. El a spus că a dat ordin „peste structurile româneşti să deschidă valea de la Porţile de Fier şi în felul ăsta nu s-a inundat Belgradul”.

„Dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul. (…) I-am chemat la 12 noaptea, era într-o vineri noapte, i-am chemat la guvern pe toți. Dimineața, la 5, au fost jandarmi, ISU, toată lumea la satele românești de pe clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci”, a explicat Ponta.

Impactul dezvăluirii

Fostul premier a recunoscut că dezvăluirea l-a afectat emoțional.

„Sunt mai trist, sunt mai lovit, nu mă așteptam, în urmă cu 10 ani m-au acuzat de moartea unor oameni (…) acum exact aceiași oameni mă acuză că de ce n-am lăsat să moară oameni în Serbia. E prea mult Până la viața oamenilor înțeleg politica”, a declarat ulterior Ponta.

Ponta a subliniat că decizia sa a fost luată pentru a salva vieți omenești și că o consideră o „mândrie”. Cu toate acestea, controversa generată de această dezvăluire continuă să stârnească dezbateri în spațiul public românesc.

