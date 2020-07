Liderul Pro România, Victor Ponta, anunţă că partidul va avea candidaţi proprii la alegerile locale peste tot în ţară, începând cu municipiul Bucureşti scrie News.ro

„Dacă eşti un partid nou, nu ai cum să te ascunzi sub fusta cuiva la locale”, a afirmat Ponta, precizând că Pro România s-a străduit să arate electoratului că există o alternativă şi nu se poate „arunca în remorca unui partid”. Ponta a afirmat că Nicuşor Dan şi Gabrie a Firea au calităţi, dar „este foarte mult loc de altceva faţă de cei doi candidaţi”.

Victor Ponta a fost întrebat, luni seară, la Digi 24, dacă va candida la Primăria Capitalei şi a evitat un răspuns clar. „Ăsta este un lucru pe care Pro România şi aliaţii săi îl va anunţa în 25 iulie – exact cine sunt cadidaţii la fiecare sector, la consiliul general şi în toată ţara. Pot să vă spun cu siguranţă, am luat decizia, candidăm peste tot, începând cu Bucureştiul, cu candidaţii Pro România, lucru normal până la urmă dacă vrei să te afirmi. Dacă eşti un partid nou – am participat la două alegeri, europarlamentare şi prezidenţiale – nu ai cum să te ascunzi sub fusta cuiva la locale”.

„E vorba despre faptul că Pro România s-a format pentru că nu ne-a plăcut ce s-a întâmplat în PSD. Dacă ne-am luptat să arătăm că există alternative, nu poţi să te arunci repede în remorca unui alt partid. E un lucru de foarte bun simţ. Au calităţi Nicuşor Dan şi Gabriela Firea, au şi defecte, dar este foarte mult loc de altceva faţă de cei doi candidaţi”, a adăugat Victor Ponta.

Liderul Pro România a afirmat că partidul va avea propriiul candidat care „va veni cu nişte proiecte şi un tip de personalitate politică diferită de ce propune doamna Firea şi domnul Nicuşor Dan”.

Gabriela Firea este susţinută de PSD, în timp ce Nicuşor Dan este prezentat drept „candidatul unic al dreptei”.



