„Gata, s-a terminat! Nu mai am nicio speranță. Nu mai am! I-am votat. Prima oară când am votat, am avut ce vota. Adică, am votat în deplină cunoștință de cauză. Ce-am votat eu nu mai există. S-a dus! S-a împrăștiat, s-a ascuns, a plecat, s-a înălțat la ceruri”, a afirmat Victor Rebengiuc, fără să precizeze cu cine a votat la alegerile de după Revoluție.

Legendarul actor al teatrului Bulandra, care a anunțat recent că se va retrage din viața artistică după rolul din piesa „Tatăl”, a precizat că de o vreme nu mai urmărește buletinele de știri: „Nu mă mai interesează. De-asta nu mă mai uit la știri, nu mai știu, nu mai citesc nimic… Habar n-am care-s problemele”.

Rebengiuc a vorbit și despre corupția din România. „Să se facă într-adevăr democrație în această țară, să fie un mare interes în lupta împotriva corupției, pentru că există o corupție endemică aici. E greu de luptat împotriva ei, dar trebuie luptat. Copiii ăștia care sunt tineri și care au forță, care învață în țări străine ce-i aia democrație, să vină să o aplice aici”, a afirmat actorul.

El crede că schimbarea României după Revoluție nu s-a datorat politicii: „S-a schimbat din inițiative private. Au apărut făbricuțe, industrii, există activitate economică. Sunt oameni care muncesc, care se luptă cu legile care sunt, legi care îi oprimează, care nu le dau voie să se dezvolte. Îi îngroapă cu controale, cu impozite peste impozite”.

În final, Rebengiuc l-a adus în discuție și pe dictatorul Nicolae Ceaușescu, îndepărtat de la putere în decembrie 1989 și ucis la Târgoviște.

Recomandări Cu ce seamănă, ca două picături de apă, discursul directorului SRI, Eduard Hellvig

Da, România s-a schimbat. Ceaușescu, dacă ar învia acum și ar vedea cum arată România, ar face apoplexie pe loc. Actorul Victor Rebengiuc:

Victor Rebengiuc a anunțat recent că ultimul său rol, după o carieră de 65 de ani, este cel din piesa „Tatăl”, care a avut avanpremiera pe 11 iunie, la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra din București. Biletele s-au epuizat în câteva zile după scoaterea la vânzare.

„Trupul meu nu-mi mai permite, sănătatea mea e în mare suferință, e greu. M-am luptat foarte tare în repetițiile astea ca să pot juca rolul ăsta. Sper să-l pot juca și în fața publicului de câte ori voi putea, dar nu mai vreau să mai antamez un alt rol. Gata”, a explicat Rebengiuc motivul pentru care piesa „Tatăl” va fi ultimul lui rol.

Foto: Hepta

GSP.RO Poliția Română i-a dat permisul înapoi fiindcă a scris 4 cuvinte pe procesul verbal. Tribunalul i-a dat dreptate

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Doliu pentru o cântăreață din România. Soțul ei era unul din cei 4 muncitori uciși de șoferița din Iași

Observatornews.ro Cine sunt cei 560.000 de români cărora ANAF vrea să le controleze averile. "Venim după voi!"

HOROSCOP Horoscop 18 iunie 2022. Taurii au nevoie de o abordare matură a problemelor lor ce au legătură cu progresul profesional

Știrileprotv.ro Este stare de urgență în Italia! Ce s-a întâmplat

Orangesport.ro Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic

PUBLICITATE Cum a ajuns HeartWork afacere de peste jumătate de milion de euro