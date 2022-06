Victor poate fi salvat cu un tratament genetic adus din SUA. Bebelușul de un an are nevoie de 2.100.000 de euro pentru medicamentul împotriva amiotrofiei spinale de care suferă

Fiecare zi scursă fără tratament îl îndepărtează pe Victor-Andrei Dinescu, din Șelimbăr, Sibiu, de momentul în care ar putea merge pe propriile picioare, acum „topite” de suferință. Ca și cum sumbra perspectivă a unei copilării trăite într-un scaun rulant nu ar fi un supliciu suficient de dureros, pe băiețel îl mai pândește un pericol uriaș: maladia de care suferă îi poate paraliza întregul sistem muscular, chiar și pe cel respirator! Pentru a putea lupta cu înfiorătoarea boală, pentru a putea fi salvat, Victor, care abia a împlinit un an, trebuie să primească un tratament genetic adus din SUA, un soi de vaccin cu administrare unică, ce costă 2.100.000 de euro.

Temerile că micuțul ar putea suferi de o boală gravă – judecând după simptomele care au devenit vizibile dintr-odată, pe când Victor nu împlinise cinci luni – au devenit o certitudine greu de suportat pentru bieții părinți la capătul a aproape șapte luni de investigații. Răstimp încărcat de speranțe în care medici pediatri și neurologi din Sibiu nu au reușit să dea un nume acelor manifestări ale cumplitei boli care se instalase, cine știe de când, în trupul copilașului.

Niciunuia dintre specialiștii care l-au examinat nu i s-a părut anormal că bebelușul este foarte lent în mișcări, că îi tremură mânuțele și că nu își poate duce piciorușele la gură, stând pe spate. În general că nu are suficientă forță pentru asemenea mișcări normale pentru un copilaș de patru-cinci luni. De aceea, pentru că au considerat că este un bebeluș ceva mai leneș, Victor – aflat acum în programul de susținere al Fundației Ringier România – a fost tratat doar cu vitamine pentru stimularea musculaturii, cu ulei de pește și cu gimnastică medicală. Recomandări pe care, disperați, părinții micuțului le-au urmat întocmai…

„Șapte luni am alergat de la un medic la altul, fără să știm ce are copilul nostru. Am făcut tot ce au spus ei. Terapii kineto, Vojta, bobath, tratamente cu vitamine… Abia când Victoraș a împlinit 11 luni, am primit cumplita veste. Și atunci prin telefon… Un neurolog la care mai fusesem ne-a recomandat, văzând că starea de sănătate a copilașului se înrăutățește, o analiză genetică. Aceea a lămurit totul. Așa am aflat că Victor suferă de o boală îngrozitoare, că are amiotrofie spinală musculară. A fost un șoc pentru noi, o lovitură cumplită. Două ore am plâns continuu…”, ne-a povestit Adelina, 25 de ani, mama lui Victor, băiețelul bolnav de amiotrofie spinală musculară.