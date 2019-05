VIDEO Aurelian Temişan a votat direct de la aeroport: „Sperăm ca România să-şi refacă imaginea în faţa Europei”

El a susţinut un concert în Germania şi s-a întors în ţară în cursul după-amiezii. Atât în interiorul secţiei, cât şi în afara acesteia a avut parte de admiratori care au ţinut să se pozeze cu el. La ieşire, muzicianul a declarat:

„Am votat pentur ambele, că dacă tot am făcut un drum, măcar să ştiu o treabă. Am fost surprins, când am coborât din avion cineva mi-a zis că a găsit nişte cozi acolo unde votează de 40 de ani incredibile! Ceea ce înseamnă că lumea a ieşit la vot şi că până diseară poate o să depăşim orice procent făcut vreodată în ultimii 20 de ani”, a mărturisit Temişan.

„Ce sperăm? Sperăm să ne liniştim odată, sperăm să reuşim ca România să-şi refacă imaginea în faţa Europei, sperăm să se liniştească toate scandalurile şi toate aceste lupte interne. Şi noi, cât mai avem în această viaţă şi copiii noştri şi nepoţii noştri să trăiască în acea Românie pe care au avut-o odată”, a adăugat artistul, cărându-şi bagajul.

Puţin mai devreme, la aceeaşi secţie, soţia sa, actriţa Monica Davidescu a votat de asemenea, declarând în exclusivitate pentru Libertatea că trebuie să îşi exercite acest drept „pentru mine, pentru viitorul familiei mele”.