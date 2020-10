Scandalul a avut loc, vineri seara, în localitatea Brazi, județul Prahova, unde doi bărbați, invitați la nunți diferite, s-au certat iar unul dintre ei l-a lovit pe celălalt.

În imaginile publicate de Ziarul Incomod se observă cum unul dintre bărbații implicați se urcă la volan și pleacă în grabă, trecând cu mașina peste două biciclete. Potrivit Poliției Prahova, bărbatul care s-a suit la volan era băut și era cel care a fost lovit.

“La data de 10 octombrie, în jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocorăștii Colț au fost sesizați cu privire la faptul că în fața unui restaurant din comuna Brazi, două persoane se lovesc reciproc, iar una dintre ele ar fi plecat cu autoturismul, aflându-se sub influența alcoolului. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Postului de Poliție Brazi, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, se arată în comunicatul Poliției.



