VIDEO/ Ce spun vecinii despre criminala de la metrou

Mister total în cazul femeii de 36 de ani care a împins o femeie în fața metroului și a ucis-o. Anchetatorii încă nu au elucidat motivele care au condus-o pe femeie la acest gest, iar vecinii acesteia, din Craiova, nu cunosc multe lucruri despre aceasta.

Magdalena Șerban, femeia de 36 de ani care a ucis o tânără în stația de metrou Dristor 1, este din Craiova, locuind într-un bloc de garsoniere din cartierul Craiovița Nouă. În anul 2015, femeia s-a mutat la București, unde stătea într-un cămin social din sectorul 3.

Potrivit vecinilor, până să se mute din Craiova, Magdalena Șerban era verificată periodic de polițiști, însă motivele nu sunt cunoscute. Femeia era rar văzută în bloc, era necăsătorită și nu avea copii, au spus vecinii acesteia, pentru Libertatea.

„Nu știm nimica. Am văzut-o când s-a mutat în bloc și după aia nu am mai văzut-o. Noi știam că era plecată în străinătate. Dânsa (mama femeii – n.r.) nu vorbește cu noi. E retrasă. Mai are un băiat”, ne-a declarat una din vecinele Magdalenei Șerban.

Magdalena Șerban a fost reținută de polițiști miercuri dimineață.