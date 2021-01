Florin Bloju a ieșit în jurul orei 22:00 de la audieri, el este cercetat de polițiști după ce, vineri, a lovit intenţionat cu maşina un cărucior în care se afla un bebeluş. Scenele au fost filmate chiar de către tatăl copilului, care ulterior a sunat la poliție.

Șoferul şi tatăl copilului în cărucior nu se cunoşteau, însă între cei doi ar fi izbucnit o altercaţie, întrucât şoferul şi-a parcat maşina pe trotuar, iar tatăl nu avea loc să treacă. După ce individul a urcat în maşină, a lovit căruciorul şi pe tatăl copilului după care a plecat, însă a fost identificat câteva ore mai târziu de polițiști și dus la audieri.

„Nu am dat doamnă, am vrut să bag marșarier și am dat a intrat a întâia. Nu s-a întâmplat nimic, nu am vrut să se întâmple nimic.Nu a fost nici un conflict. Absolut nimic,” le-a spus bărbatul reporterilor care îl așteptau în fața secției de poliție.

Individul a stat la audieri aproape 6 ore, iar Poliția Capitalei a anunțat că a fost reținut, iar „cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor”, se arată în comunciatul transmis de Poliția Capitalei.

Cine este Florin Bloju

Potrivit Ziare.com Florin Bloju este un cunoscut interlop din Sectorul 6 al Capitalei, unde se ocupă, în special, cu impunerea taxelor de protecție și recuperări. De asemenea, individul în vârstă de 56 de ani a fost implicat de-a lungul timpului în bătăi de stradă.

Acesta a practicat boxul de performanță timp de 2 ani, la clubul Rapid București și s-a apropiat de clanul Gemenii, care domina lumea interlopă bucureșteană.

Numele său se leagă și de afacerea „Porbagajul”, când Sandu Geamănu s-a angajat să recupereze o geantă cu 500.000 de dolari care fusese furată din portbagajul mașinii controversatului om de afaceri Mihai Bucurenciu. Atunci, presupusul hoț a fost răpit și torturat mai multe zile la rând.

Așa-numita afacere „Portbagajul” datează din luna februarie 2000, când omul de afaceri Valentin Răducanu a făcut plângere penală împotriva lui Mihai Bucurenciu (patronul firmei Prolux și al discotecii Club 99 din București) și a altor trei persoane, care l-au răpit, reținut și torturat timp de aproape cinci săptămâni, potrivit Digi 24.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat autoritățile române în dosarul „Portbagajul”, cauză intens mediatizată în anul 2003



Câțiva ani mai târziu Florin Bloju s-a impus în cartierul Drumul Taberei și s-a specializat în impunerea de taxe de protecție și recuperări de bani. El a intrat în conflict și cu fostul mare luptător și bodyguard al lui Gigi Becali, Cătălin Zmărăndescu, dar și cu Tolea Ciumac în anul 2019.



