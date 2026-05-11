După externare, femeia a început să sufere de dureri acute, episoade de leșin și stări de rău general, relatează publicația italiană Corriere Della Sera.

Medicii consultați inițial i-au prescris doar analize și antibiotice pentru o infecție descoperită, dar simptomele au persistat.

Potrivit plângerii depuse de pacientă la Poliție, abia o tomografie efectuată pe 7 mai 2026 a dezvăluit prezența unui obiect metalic în abdomenul său. Era vorba despre o foarfecă chirurgicală.

Femeia a fost internată la spitalul Fatebenefratelli pentru o intervenție de îndepărtare a obiectului. Ea s-a adresat unei fundații și unui avocat pentru a o reprezenta în procesul intentat clinicii responsabile.

Nu este primul caz de acest fel. Un vietnamez a trăit o întâmplare care putea să-i fie fatală. Medicii i-au uitat foarfeca în abdomen, după o operație. Obiectul metalic a fost descoperit la o ecografie, în urma unui accident de mașină, după 18 ani.



