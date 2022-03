În gara Dnipro, oamenii așteaptă și cel puțin șase ore în zăpadă și frig pentru a se urca în tren. Mulți au început să stea la coadă la ora locală 08:00. Cu câteva zile în urmă, au fost surprinse imagini dramatice cu miile de oameni care încercau să fugă din oraș.

Acum, există o coadă ordonată care se întinde ore în șir de-a lungul pieței. Voluntarii au sosit mai devreme și le oferă oamenilor băuturi fierbinți și felii de pâine.

Some people have been waiting eight hours to get on a train to head west at #Dnipro station. pic.twitter.com/vSrBkCd053

Its at least a 6-hour wait in the cold & snow to get on an evacuation train from #Dnipro. Many people here are from cities already under attack, like Kharkiv



Only women & children are allowed thru. Police are removing men of fighting age from the queue pic.twitter.com/yQCw6YRuhO