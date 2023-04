Petrecerea marchează sărbătoarea recoltei de primăvară, numită tradițional Baisakhi. Ea se sărbătorește, de obicei, în fiecare an pe 13 aprilie și, uneori, pe 14 aprilie, în special în nordul Indiei. Mai mulți diplomați străini au participat la festivalul Baisakhi, unde au dansat pe muzică tradițională și au îmbrăcat costume locale, scrie agenția de știri indiană ANI.

„Ministerul de Externe a invitat toţi ambasadorii şi reprezentanţii corpului diplomatic, precum şi personalităţi politice şi reprezentanţi ai mediului de afaceri. Dar Ambasada României în India e invitată tot timpul la diversele festivaluri şi manifestări culturale şi participăm de câte ori putem”, a explicat ambasadoarea Daniela Mariana Sezonov, pentru Libertatea.

Romania Ambassador @RO_EmbassyDelhi Daniela-Mariana Sezonov dances on Punjabi folk songs including Lathe di chadar at Baishakhi celebrations organised by MoS MEA @M_Lekhi pic.twitter.com/JdbsXjkL59