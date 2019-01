Hayden a fost femeie, hotărând să-și schimbe sexul la vârsta de 21 de ani. El a povestit că, în timpul procesului de schimbare, și-a dat seama că vrea să devină părinte, astfel a întrerupt procesul pentru a își îndeplini scopul.

Hayden a declarat la un post de televiziune britanic că a trecut printr-o perioadă foarte dificilă în momentul în care a născut.

Deși este încântat că este tată, omul nu sfătuiește pe nimeni să treacă printr-o experiență similară.

„Nu cred că eram pregătit pentru acest proces, dar acum totul se desfășoară conform planului. Nu o să mint, a fost o experiență bizară, extrem de emoționantă și grea, dar am fost sprijinit de persoanele potrivite”, a spus omul.

We first met Hayden Cross in 2017 when he was four months pregnant. He’s since welcomed his gorgeous daughter and today tells @reallorraine why he chose to begin a family before fully transitioning. #Lorraine pic.twitter.com/38HCcD7zLI

