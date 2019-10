De Răzvan Mihalașcu,

În cadrul unui discurs pe tema energiei american, susținut miercuri la Pittsburgh, Donald Trump a făcut o afirmație neobișnuită cu privire la zidul pe care vrea să-l construiască, notează CNN.

Potrivit sursei citate, statul Colorado nu se află la granița Statelor Unite cu Mexicul, ci în centrul țării.

Mai mult, Trump a spus în continuare că zidul „va fi unul mare care funcționează cu adevărat – nu-l poți escalada și nu poți trece pe sub el”.

Guvernatorul statului american Colorado, democratul Jared Polis, a scris un mesaj pe Twitter, în care a făcut aluzie la afirmațiile liderului de la Casa Albă.

Ulterior, președintele Donald Trump a revenit asupra afirmației, spunând că a glumit pentru a stârni amuzamentul publicului.

(Kiddingly) Were building a Wall in Colorado”(then stated, “were not building a Wall in Kansas but they get the benefit of the Wall were building on the Border”) refered to people in the very packed auditorium, from Colorado & Kansas, getting the benefit of the Border Wall!