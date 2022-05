Bush a făcut aceste comentarii într-un discurs în timpul unui eveniment la Dallas, miercuri, în timp ce critica sistemul politic al Rusiei.

„Rezultatul este o absență a controalelor și echilibrului în Rusia și decizia unui om de a lansa o invazie total nejustificată și brutală a Irakului”, a spus Bush, înainte de a se corecta și a clătina din cap. „Vreau să spun a Ucrainei”.

El a glumit și a pus greșeala pe seama vârstei sale, 75 de ani, în timp ce publicul a izbucnit în râs.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX