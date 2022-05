VIDEO| Imagini cutremurătoare din satul unde un parașutist ucrainean căzut în luptă a fost adus în casa părintească noaptea

Dmitri Kaminski avea 26 de ani și camarazii din brigada „demonii” îi spuneau Predator. Pe 4 mai, sute de oameni din satul lui natal, Korost, din Sarni, în nordul Ucrainei, l-au condus pe ultimul drum, după ce cu o noapte înainte ieșiseră din case ca să întâmpine sicriul cu trupul lui.

Vitali, tatăl tânărului parașutist, a povestit cum fiul lui iubea să fie în armată: „Indiferent ce fel de antrenament era, el a fost întotdeauna primul. Nu printre primii, ci primul. Și mereu rimul voluntar, era mereu urmat de ceilalți frați ai lui. A avut 29 de salturi cu parașuta din avioane și elicoptere, era pregătit.”

Semnase un contract cu armata în 2019 și ar fi trebuit să se încheie pe 23 septembrie anul trecut. Dar n-a vrut să plece din Brigada lui de asalt aeropurtată care se afla pe frontul din Donbas. Acolo le-au spus rușii lui Dmitri și camarazilor lui „demonii”. Apăreau de nicăieri și dispăreau nicăieri, lăsând în urmă zeci de victime inamice.

De pe 23 octombrie nu mai dormise într-un pat, își amintește tatăl, luptând mereu în prima linie din Donbas. Și pe 26 aprilie și-a sunat tatăl să-i spună că a adormit pentru prima dată în pat, a băut cafea fierbinte și a mâncat omletă de casă.

A fost ultima lor convobire telefonică, Dimka fusese numit comandantul echipei de răspuns rapid și unitatea lui fusese retrasă din prima linie pentru prima oară din 23 octombrie.

A doua zi, pe 27 aprilie, inamicul a făcut o breșă în apărarea ucraineană, în direcția Izium. Dmitri și colegii săi au fost transferați de urgență acolo. „La ora 19 parașutiștii noștri au intrat în luptă într-una din direcțiile critice. La 21:30, inima fiului nostru s-a oprit, iar blestemata Rusie, care a suferit pierderi uriașe, s-a retras.”, spune Vitali.

