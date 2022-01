Unsprezece secunde cu frumusețea încântătoare a Florinei înzăpezite cu siguranță nu sunt suficiente, scrie autoarea articolului citat, Nancy Mitropoulou. Ele sunt, totuși, capabile să arate cum zăpada își pictează peisajul iarna, creând o capodoperă vizuală care nu trebuie prelucrată pentru a deveni mai impresionantă decât este în realitate.

Fotograful de călătorie Stefanos Antimando, originar din Serifos, și care trăiește la Karpenisi și Milano, a postat prin intermediul contului personal de Instagram (@stef_greece ) un scurt videoclip care a reușit să strângă peste 300.000 de vizualizări pe pagina lui, apoi a fost publicat pe alte rețele sociale și a adunat în 6 zile milioane de oameni care l-au văzut, peste tot în jurul lumii.

Antimando a vorbit pentru Travel despre povestea din spatele videoclipului pe care l-a filmat și care a devenit apoi viral.

„Sunt fotograf de călătorie. Am început să lucrez acum zece ani și o fac profesional în ultimii cinci ani. Videoclipul l-am filmat acum trei zile, imediat după valul de vreme rea ​​Diomidis, care venise zilele precedente. Este pe drumul de la Florina spre stațiunea de schi Vigla, din Pisoderi, dimineața.

Nu era aglomerat. A fost foarte frumos. Degajaseră drumul, ca de obicei acolo, pentru că în zonă este multă zăpadă. Aceste condiții predomină acolo în fiecare an, în fiecare iarnă. Pur și simplu nu era nimeni care să înregistreze peisajul. Ajută că am un canal mare de Instagram, astfel încât informația se răspândește mai ușor”, a spus fotograful.

Recomandări Care este stocul de medicamente anti-COVID: zeci de mii de doze de anticorpi, imunomodulatori și antivirale

El a adăugat: „Sunt urmărit de conturi mari străine, așa că unii l-au găsit, l-au încărcat și au preluat apoi imaginile, treptat, aproape toate conturile majore de Instagram. S-a răspândit în multe țări și a strâns un total de milioane de vizualizări. Oameni din străinătate mi-au trimis mesaje să-mi spună că nici măcar nu știau că Grecia are zăpadă și munți.

Scopul meu, prin canalul meu, este să arăt că Grecia nu este doar plaje și insule. Are multe lucruri de văzut. Are o mulțime de munți, are stațiuni de schi. Mă bucur că prin acest videoclip oamenii vor începe să învețe mai multe despre această parte a Greciei.”

Valul de vreme rea Diomidis a lovit în urmă cu zece zile partea de nord a Greciei și a adus cu el furtuni puternice, vânt și ploi în zonele de pe litoral, dar și căderi masive de zăpadă în zona montană din nordul țării.

Imaginile au fost filmate pe drumul dintre Pisoderi și Vigla, la 17 km de Florina, cel mai mare oraș de la granița Greciei cu Macedonia de Nord. Vigla este una dintre cele mai cunoscute stațiuni de schi din Grecia, pe muntele Verno.

Citeşte şi:

Biden își clarifică declarația care a îngrijorat Kievul: Orice intrare a trupelor ruse în Ucraina va fi considerată o „invazie”

Franţa anunță că ridică progresiv din februarie unele restricţii, după intrarea în vigoare a paşaportului de vaccinare

PARTENERI - GSP.RO Roxana Ciuhulescu câștigă de 20 de ori mai mult la Survivor decât la Ministerul Sportului. Uluitor ce salariu are

Playtech.ro ȘOC! Monica Pop face acuzații grave: 'Totul este o înșelătorie ordinară!'. Halucinant cum sunt păcăliți românii

Observatornews.ro Poliţistul care a accidentat-o mortal pe Raisa pe trecerea de pietoni a recunoscut scena cu bocancul. Cum îşi justifică, însă, gestul

HOROSCOP Horoscop 21 ianuarie 2022. Capricornii sesizează avantajele contextului, dar nu le pot fructifica, pentru că sunt incomplete

Știrileprotv.ro Țările cu cele mai puternice armate din lume. Pe ce loc se clasează România

Telekomsport Marian Iancu a ajuns într-o stare deplorabilă: ”E terminat, de-abia mai merge”. Ultimele informaţii despre fostul patron al lui Poli Timişoara