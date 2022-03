Artistul britanic Tom Odell a făcut un gest impresionant pentru refugiații ucraineni care au fost nevoiți să își părăsească țara din cauza războiului.

S-a așezat la pian, pe un peron din Gara de Nord și a interpretat piesa „Another Love”, melodia lansată în anul 2012 care i-a adus recunoașterea la nivel mondial, dar care a devenit imnul celor care protestează pașnic pentru pace zilele aceasta în întreaga lume împotriva invaziei ruse în Ucraina.

Sute de oameni s-au oprit să îl asculte pe artist, mulți dintre ei vizibil emoționați.

Tom Odell a venit în România pentru a cânta la concertul caritabil WE ARE ONE, care va avea loc pe 12 martie, pe Arena Națională.

„Am cântat în Ucraina de multe ori, în Kiev și Liov și întotdeauna mi-a plăcut să susțin concerte acolo. Este devastator și tulburător să vezi ce se întâmplă acum acolo și vreau să-i ajut așa cum pot. Dacă era Anglia invadată, mi-ar fi plăcut să știu că alte țări se gândesc la noi și alți oameni din întreaga lume se gândesc la noi și ne susțin. Bănuiesc că acesta este mesajul meu pentru poporul ucrainean. Ne pasă tuturor!”, a transmis artistul.

Persoanele care care dețin pașaport ucrainean vor intra gratuit la concert.

